Українцям з симптомами коронавірусу відмовлять у евакуації з Китаю

У літак, який має евакуювати громадян України із зараженого коронавірусом міста Ухань в Китаї, не посадять людей із симптомами ГРВІ.Про це під час брифінгу 17 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише ТСН.За словами урядовця – це загальносвітова практика евакуації людей із карантинних зон."Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено", - наголосив він.Люди проходитимуть перевірку китайських лікарів і додатково українських після приїзду додому. Салон літака буде розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передавання вірусу між пасажирами. Окрім цього буде ізольована зона, в якій можуть перебувати люди, у яких симптоми хвороби з’являться у польоті.Наразі йдеться про ізоляцію 49 громадян України та 25 іноземних громадян.