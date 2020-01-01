Українцям з симптомами коронавірусу відмовлять у евакуації з Китаю
Сьогодні, 17:28
У літак, який має евакуювати громадян України із зараженого коронавірусом міста Ухань в Китаї, не посадять людей із симптомами ГРВІ.
Про це під час брифінгу 17 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише ТСН.
За словами урядовця – це загальносвітова практика евакуації людей із карантинних зон.
"Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено", - наголосив він.
Люди проходитимуть перевірку китайських лікарів і додатково українських після приїзду додому. Салон літака буде розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передавання вірусу між пасажирами. Окрім цього буде ізольована зона, в якій можуть перебувати люди, у яких симптоми хвороби з’являться у польоті.
Наразі йдеться про ізоляцію 49 громадян України та 25 іноземних громадян.
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Про це під час брифінгу 17 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише ТСН.
За словами урядовця – це загальносвітова практика евакуації людей із карантинних зон.
"Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено", - наголосив він.
Люди проходитимуть перевірку китайських лікарів і додатково українських після приїзду додому. Салон літака буде розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передавання вірусу між пасажирами. Окрім цього буде ізольована зона, в якій можуть перебувати люди, у яких симптоми хвороби з’являться у польоті.
Наразі йдеться про ізоляцію 49 громадян України та 25 іноземних громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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