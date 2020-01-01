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Українцям з симптомами коронавірусу відмовлять у евакуації з Китаю

Українцям з симптомами коронавірусу відмовлять у евакуації з Китаю
У літак, який має евакуювати громадян України із зараженого коронавірусом міста Ухань в Китаї, не посадять людей із симптомами ГРВІ.

Про це під час брифінгу 17 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише ТСН.

За словами урядовця – це загальносвітова практика евакуації людей із карантинних зон.

"Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено", - наголосив він.

Люди проходитимуть перевірку китайських лікарів і додатково українських після приїзду додому. Салон літака буде розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передавання вірусу між пасажирами. Окрім цього буде ізольована зона, в якій можуть перебувати люди, у яких симптоми хвороби з’являться у польоті.

Наразі йдеться про ізоляцію 49 громадян України та 25 іноземних громадян.

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Теги: коронавірус, евакуація, українці
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