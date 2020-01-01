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На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок

На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
В селі Шахтарське Іваничівського району, що поблизу Нововолинська, обікрали будинок – винесли біометалеві радіатори.

Крадіжку виявили в суботу, 15-го лютого. У помешканні ніхто не проживає. Про подію розповіли БУГу власники. Говорять, що в поліцію не зверталися, бо зневірені у правоохоронній системі.

В будинку злодії виламали двері та побили шибку. На місці злочину знайшли лом та сумку.

Власник зазначив, що крадіжку виявила його тітка.

“Ми не проживаємо в Україні. В хаті у селі Шахтарське зберігалися біометалеві радіатори, які ми демонтували із 3-кімнатної квартири в Нововолинську. Їх викрали та винесли побутові речі. Крадіжку виявила тітка і розповіла бабусі. Бабця старенька, в поліцію не зверталися. Ми не маємо змоги, бо за кордоном. Тим більше, минулого року в нас обікрали квартиру у Нововолинську на вулиці Стуса: розбили цеглою вікно на першому поверсі, поцупили цінні речі. Поліція злодіїв досі не знайшла”, – розповів Олександр.

Чоловік додав, що до будинку в селі немає доїзду, вочевидь злочинці носили батареї в руках.

“Залишили сумку, можливо хотіли ще повернутися”, – зазначає чоловік.
На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок

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Теги: крадіжка, будинок, Нововолинськ
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