На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
Сьогодні, 17:48
В селі Шахтарське Іваничівського району, що поблизу Нововолинська, обікрали будинок – винесли біометалеві радіатори.
Крадіжку виявили в суботу, 15-го лютого. У помешканні ніхто не проживає. Про подію розповіли БУГу власники. Говорять, що в поліцію не зверталися, бо зневірені у правоохоронній системі.
В будинку злодії виламали двері та побили шибку. На місці злочину знайшли лом та сумку.
Власник зазначив, що крадіжку виявила його тітка.
“Ми не проживаємо в Україні. В хаті у селі Шахтарське зберігалися біометалеві радіатори, які ми демонтували із 3-кімнатної квартири в Нововолинську. Їх викрали та винесли побутові речі. Крадіжку виявила тітка і розповіла бабусі. Бабця старенька, в поліцію не зверталися. Ми не маємо змоги, бо за кордоном. Тим більше, минулого року в нас обікрали квартиру у Нововолинську на вулиці Стуса: розбили цеглою вікно на першому поверсі, поцупили цінні речі. Поліція злодіїв досі не знайшла”, – розповів Олександр.
Чоловік додав, що до будинку в селі немає доїзду, вочевидь злочинці носили батареї в руках.
“Залишили сумку, можливо хотіли ще повернутися”, – зазначає чоловік.
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Крадіжку виявили в суботу, 15-го лютого. У помешканні ніхто не проживає. Про подію розповіли БУГу власники. Говорять, що в поліцію не зверталися, бо зневірені у правоохоронній системі.
В будинку злодії виламали двері та побили шибку. На місці злочину знайшли лом та сумку.
Власник зазначив, що крадіжку виявила його тітка.
“Ми не проживаємо в Україні. В хаті у селі Шахтарське зберігалися біометалеві радіатори, які ми демонтували із 3-кімнатної квартири в Нововолинську. Їх викрали та винесли побутові речі. Крадіжку виявила тітка і розповіла бабусі. Бабця старенька, в поліцію не зверталися. Ми не маємо змоги, бо за кордоном. Тим більше, минулого року в нас обікрали квартиру у Нововолинську на вулиці Стуса: розбили цеглою вікно на першому поверсі, поцупили цінні речі. Поліція злодіїв досі не знайшла”, – розповів Олександр.
Чоловік додав, що до будинку в селі немає доїзду, вочевидь злочинці носили батареї в руках.
“Залишили сумку, можливо хотіли ще повернутися”, – зазначає чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
Сьогодні, 17:48
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