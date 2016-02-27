Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Сьогодні, 18:47
П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів понад три десятки зустрічей з лідерами різних держав, політиками і чиновниками під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це повідомив його прессекретар Святослав Цеголко, пише "ІнтерFaX-Україна".
"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, Міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини.- Загалом більше трьох десятків зустрічей за дві доби в Мюнхені", - написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що міжнародні партнери України занепокоєні посиленням позиції РФ від зміни риторики нинішньої української влади, тому під час кожної зустрічі Порошенко наголошував незмінні тези - продовження санкцій проти держави-агресора, введення миротворчої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію Донбасу і якнайшвидша євроатлантична інтеграція України.
Прес-секретар політика також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Цеголко.
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Про це повідомив його прессекретар Святослав Цеголко, пише "ІнтерFaX-Україна".
"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, Міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини.- Загалом більше трьох десятків зустрічей за дві доби в Мюнхені", - написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що міжнародні партнери України занепокоєні посиленням позиції РФ від зміни риторики нинішньої української влади, тому під час кожної зустрічі Порошенко наголошував незмінні тези - продовження санкцій проти держави-агресора, введення миротворчої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію Донбасу і якнайшвидша євроатлантична інтеграція України.
Прес-секретар політика також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Цеголко.
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