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Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО

Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів понад три десятки зустрічей з лідерами різних держав, політиками і чиновниками під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомив його прессекретар Святослав Цеголко, пише "ІнтерFaX-Україна".

"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, Міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини.- Загалом більше трьох десятків зустрічей за дві доби в Мюнхені", - написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що міжнародні партнери України занепокоєні посиленням позиції РФ від зміни риторики нинішньої української влади, тому під час кожної зустрічі Порошенко наголошував незмінні тези - продовження санкцій проти держави-агресора, введення миротворчої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію Донбасу і якнайшвидша євроатлантична інтеграція України.

Прес-секретар політика також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Цеголко.

Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО
Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО

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Теги: Порошенко, Мюнхенська конференція, НАТО, Україна, санкції проти РФ
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