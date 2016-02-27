Порошенко обговорив у Мюнхені продовження санкцій проти РФ, місію ООН на Донбасі та вступ України до НАТО





Про це повідомив його прессекретар Святослав Цеголко, пише



"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, Міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини.- Загалом більше трьох десятків зустрічей за дві доби в Мюнхені", - написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.



Він зазначив, що міжнародні партнери України занепокоєні посиленням позиції РФ від зміни риторики нинішньої української влади, тому під час кожної зустрічі Порошенко наголошував незмінні тези - продовження санкцій проти держави-агресора, введення миротворчої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію Донбасу і якнайшвидша євроатлантична інтеграція України.



Прес-секретар політика також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Цеголко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів понад три десятки зустрічей з лідерами різних держав, політиками і чиновниками під час Мюнхенської конференції з безпеки.Про це повідомив його прессекретар, пише "ІнтерFaX-Україна" "Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, Міністр оборони Німеччини, американські конгресмени і політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини.- Загалом більше трьох десятків зустрічей за дві доби в Мюнхені", - написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.Він зазначив, що міжнародні партнери України занепокоєні посиленням позиції РФ від зміни риторики нинішньої української влади, тому під час кожної зустрічі Порошенко наголошував незмінні тези - продовження санкцій проти держави-агресора, введення миротворчої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію Донбасу і якнайшвидша євроатлантична інтеграція України.Прес-секретар політика також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "Всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Цеголко.

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