Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +4…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +4…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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