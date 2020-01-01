Волинянин, який уникнув громадських робіт, сяде за ґрати





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, -



Так, обвинувачений був засуджений до 120 годин громадських робіт на базі Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування. Розпочати відбування покарання він повинен був 30 липня 2019 року.



Упродовж 8-9 серпня 2019 року, 12 серпня 2019 року, 15-16 серпня 2019 року, 19-23 серпня 2019 року, 27-30 серпня 2019 року. Чоловік свою повністю визнав та просив суворо не карати.



Суд призначив йому один місяць арешту.

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