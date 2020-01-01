вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який уникнув громадських робіт, сяде за ґрати

Волинянин, який уникнув громадських робіт, сяде за ґрати
Раніше судимий волинянин проведе один місяць за ґратами, оскільки не відбув попереднє покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Конкурент.

Так, обвинувачений був засуджений до 120 годин громадських робіт на базі Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування. Розпочати відбування покарання він повинен був 30 липня 2019 року.

Упродовж 8-9 серпня 2019 року, 12 серпня 2019 року, 15-16 серпня 2019 року, 19-23 серпня 2019 року, 27-30 серпня 2019 року. Чоловік свою повністю визнав та просив суворо не карати.

Суд призначив йому один місяць арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському презентували роман «Карателі». ФОТО
Сьогодні, 22:38
Волинян закликають здати заборонені знаряддя лову
Сьогодні, 22:21
Волинянин, який уникнув громадських робіт, сяде за ґрати
Сьогодні, 21:41
Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську
Сьогодні, 21:11
У будинках на Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ відновили подачу води
Сьогодні, 20:52
Схожі новини
Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою
Сьогодні, 08:11
Винуватець моторошної аварії на Волині відбувся умовним терміном Винуватець моторошної аварії на Волині відбувся умовним терміном
16 лютий, 21:41
Судили волинянина, який грабував пенсіонерок Судили волинянина, який грабував пенсіонерок
08 лютий, 18:38
Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння Луцька медсестра їздила за кермом у стані алкогольного сп'яніння
08 лютий, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
16 лютий, 23:23
 2
У Володимирі-Волинському презентували роман «Карателі». ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
Волинян закликають здати заборонені знаряддя лову
Сьогодні, 22:21
 0
Волинянин, який уникнув громадських робіт, сяде за ґрати
Сьогодні, 21:41
 0
Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8