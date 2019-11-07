У будинках на Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ відновили подачу води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» .



Нагадаємо, що



Роботу каналізаційно-насосної станції №2 вивели на резервне живлення. Обладнання працює в штатному режимі, здійснюється відновлення тиску в мережі водопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботу на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку на Гнідавській та Омелянівській площадках відновили. Тож у житлових будинках на вулиці Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ здійснюється відновлення водопостачання.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» .Нагадаємо, що через аварійне вимкнення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку здійснювали заходи з пониження тиску.Роботу каналізаційно-насосної станції №2 вивели на резервне живлення. Обладнання працює в штатному режимі, здійснюється відновлення тиску в мережі водопостачання.

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