У будинках на Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ відновили подачу води
Сьогодні, 20:52
Роботу на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку на Гнідавській та Омелянівській площадках відновили. Тож у житлових будинках на вулиці Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ здійснюється відновлення водопостачання.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» .
Нагадаємо, що через аварійне вимкнення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку здійснювали заходи з пониження тиску.
Роботу каналізаційно-насосної станції №2 вивели на резервне живлення. Обладнання працює в штатному режимі, здійснюється відновлення тиску в мережі водопостачання.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» .
Нагадаємо, що через аварійне вимкнення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку здійснювали заходи з пониження тиску.
Роботу каналізаційно-насосної станції №2 вивели на резервне живлення. Обладнання працює в штатному режимі, здійснюється відновлення тиску в мережі водопостачання.
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