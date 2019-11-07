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У будинках на Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ відновили подачу води

У будинках на Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ відновили подачу води
Роботу на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку на Гнідавській та Омелянівській площадках відновили. Тож у житлових будинках на вулиці Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ здійснюється відновлення водопостачання.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» .

Нагадаємо, що через аварійне вимкнення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку здійснювали заходи з пониження тиску.

Роботу каналізаційно-насосної станції №2 вивели на резервне живлення. Обладнання працює в штатному режимі, здійснюється відновлення тиску в мережі водопостачання.


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Теги: аварія, ЛПЗ, Львівська
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