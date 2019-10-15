Волинян закликають здати заборонені знаряддя лову





Про це



Це стане вже другою такою акцією, ініційованою Волинським рибоохоронним патрулем. Такі заходи проводяться з метою запобігти порушенням на водоймах та завдавати збитків рибному господарству.



Цьогоріч провести таку акцію у березні-лютому було вирішено у зв’язку з нерестовою забороною, що триватиме з 1 квітня по 30 червня. Громадяни, які добровільно звернуться до рибоохоронного патруля з метою здачі заборонених знарядь — звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. Дозволено здавати засоби лову анонімно.



Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, забороненими знаряддями лову є такі, які не передбачені цими Правилами. Забороняється риболовля із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами промислового рибальства, а також способом багріння, спорудження гаток та запруд.



До заборонених знарядь лову належать:



- «доріжка» (волосінна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);



- «павук» (розміром більше 1х1 м, з вічком понад 10 мм);



- «парашут» (конусоподібна сітка, яка накидається зверху і накриває рибу);



- «екран» або «телевізор» (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);



- «косинка» (різновид «телевізора» трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна);



- будь-які відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки, не передбачені правилами промислового рибальства;



- острога або ость (подоба вил із зазубреними вістрями);



- перемет (гострі гачки, які прив'язані до шнурів);



- «драч» (колюче знаряддя для вилову методом багріння, наварені на важку блешню великі гострі гачки);



- електровудка (пристосування для видобутку риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду).



«Закликаємо усіх власників заборонених знарядь лову добровільно здати ці засоби лову, адже від особистого відповідального ставлення кожного з нас залежить чисельність і популяція водних біоресурсів у наших водоймах. Будьте сумлінними та дотримуйтесь встановлених Правил рибальства. Сподіваємось, що здача заборонених знарядь допоможе зберегти водні біоресурси і створити сприятливі умови для нересту риби», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



З приводу добровільної здачі заборонених знарядь лову звертайтеся за номером «гарячої лінії» Волинського рибоохоронного патруля: (067) 360 78 40 або за адресою: м. Луцьк, вул. Товарова, 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 лютого 2020 року на території Волинської області розпочнеться місячник добровільної здачі заборонених знарядь лову для вилову водних біоресурсів, що триватиме до 20 березня.Про це пишуть на сайті рибпатруля.Це стане вже другою такою акцією, ініційованою Волинським рибоохоронним патрулем. Такі заходи проводяться з метою запобігти порушенням на водоймах та завдавати збитків рибному господарству.Цьогоріч провести таку акцію у березні-лютому було вирішено у зв’язку з нерестовою забороною, що триватиме з 1 квітня по 30 червня. Громадяни, які добровільно звернуться до рибоохоронного патруля з метою здачі заборонених знарядь — звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. Дозволено здавати засоби лову анонімно.Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, забороненими знаряддями лову є такі, які не передбачені цими Правилами. Забороняється риболовля із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами промислового рибальства, а також способом багріння, спорудження гаток та запруд.До заборонених знарядь лову належать:- «доріжка» (волосінна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);- «павук» (розміром більше 1х1 м, з вічком понад 10 мм);- «парашут» (конусоподібна сітка, яка накидається зверху і накриває рибу);- «екран» або «телевізор» (маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу);- «косинка» (різновид «телевізора» трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна);- будь-які відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінки, путанки) сітки, не передбачені правилами промислового рибальства;- острога або ость (подоба вил із зазубреними вістрями);- перемет (гострі гачки, які прив'язані до шнурів);- «драч» (колюче знаряддя для вилову методом багріння, наварені на важку блешню великі гострі гачки);- електровудка (пристосування для видобутку риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду).«Закликаємо усіх власників заборонених знарядь лову добровільно здати ці засоби лову, адже від особистого відповідального ставлення кожного з нас залежить чисельність і популяція водних біоресурсів у наших водоймах. Будьте сумлінними та дотримуйтесь встановлених Правил рибальства. Сподіваємось, що здача заборонених знарядь допоможе зберегти водні біоресурси і створити сприятливі умови для нересту риби», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляЗ приводу добровільної здачі заборонених знарядь лову звертайтеся за номером «гарячої лінії» Волинського рибоохоронного патруля: (067) 360 78 40 або за адресою: м. Луцьк, вул. Товарова, 11.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію