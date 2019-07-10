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Де в Луцьку купити вживане авто в кредит*

Де в Луцьку купити вживане авто в кредит*
Відтермінування платежів на купівлю автомобіля пропонують у компанії WEST AUTO HUB. Про це йдеться у новому відеоролику компанії.

Нині компанія співпрацює з кількома відомими українськими банками, які готові надавати кредит на вигідних умовах для усіх охочих придбати авто з майданчика компанії WEST AUTO HUB.

Для того, аби отримати кошти на авто, покупець має обрати автомобіль, узгодити суму першого внеску, термін виплати та надати необхідні документи менеджеру. Вже за кілька хвилин будуть рішення від банків-партнерів, з яких клієнт обирає найвигідніше для себе. А за кілька годин майбутній автовласник зможе отримати гроші на руки.

Варто додати, що придбаний автомобіль можна відразу застрахувати, адже компанія співпрацює зі страховою компанією ARX. Просто на місці в компанії можна й зареєструвати автівку на нового власника, адже на території WAH розташований територіальний сервісний центр МВС.

Більше інформації про кредитування автомобілів від компанії WEST AUTO HUB можна отримати за номером телефону 067 158 86 08.



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Теги: WEST AUTO HUB, автомобіль.
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