У Володимирі-Волинському презентували роман «Карателі». ФОТО





Саме у 14-їй ОМБР Влад Якушев у 2015-2016-х роках служив на посаді керівника прес-служби, -



На жаль, на презентацію завітали менше 20-ти людей, проте, як сказав сам автор, "прийшли усі свої, знайомі", тож атмосфера була затишною та приємною.



"Дуже приємно, що 14-та бригада – найбагатша на книги. Про неї існує вже 4 книги. Це моя, Жанни Білоцької, Миколи Ніколаєва «Щоденник (не)професійного військового» (негероїчна книга про героїчні речі) та професора Миколи Лазаровича “Російсько-українська війна (2014–2017 роки)”, коли той був командиром взводу бригади. Жодна бригада не має такої кількості книг про себе", – відзначив Влад Якушев.



Окрім цього, автор наголосив: в Україні видано уже 600 книг на тему АТО\ООС, проте придбати їх у звичайних книжкових магазинах складно.



"Із 600 існуюючих я старався і перечитав майже половину. Мене вражає те, що кожен реальний учасник подій, який спробував описати їх, не має державної підтримки. Цьогоріч на розгляд держфінансування винесли 6 тематичних книг: одна написана безпосередньо військовим, друга – журналісткою Наталією Нагорною. Держфінансування отримала друга.



Книг у магазинах не знайти – керівництво таким чином тримає нейтралітет, бояться нової зміни влади…", – каже Якушев.



У романі "Карателі" є персонаж, з яким трапляються усі нештатні ситуації в бойових умовах, але роман написаний на основі реальних подій. Як каже автор, "ця книга не про війну, а про людей на війні".



"Кожна людина, що загинула у романі – загинула насправді. Є глава про кожного. Як я кажу, книга, в якій 600 сторінок – корисна для військового в будь-якому випадку: не кожен калібр візьме, а якщо кинути в голову, то може спрацювати не гірше кулі від Макарова (сміється, – авт.).



Робота над нею тривала рік і два місяці. На фронті постійно "довбали" по наших позиціях – заміток робити я не мав часу, поєднуючи зв’язок із пресою. Мій рекорд – 6 знімальних груп за день, і кожна з них хоче нову картинку. До слова, в цей же день приїхала знімальна група литовсько-французько-українсько-польського фільму "Іній" (воєнної драми 2017-го року про війну на Донбасі, – ред.), а ввечері – бій", – зізнається Влад Якушев.



До кожної глави у книзі є епіграф: це звичайні записані ним похапцем цитати реальних людей, наприклад от як "Любити ніж ти починаєш після того, як починаєш любити життя".



Оскільки на той час в бригаді значилось більше 4,5 тисячі людей, Влад завжди вибачається, якщо когось не згадав у романі:



"Я став на біржу після дембеля і на рік і два місяці ізолювався від всього у будиночку на Івано-Франківщині. Кожну главу цього роману я можу проілюструвати, герої в бригаді – через одного, проте, видавці не хотіли мати зі мною справу, казали: "забагато тексту", люди стільки читати не будуть"



Опісля презентації з музичними привітаннями виступили волонтери, які знають Влада Якушева ще з Мар’їнки, коли останній був там на позиції.



Вони виконали відомі у вузькому колі тематичні пісні. Опісля організували автографсесію із охочими придбати книги.



Також Влад Якушев передав книги до бібліотеки 14-ї бригади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16-го лютого колишній пресофіцер 14-ї бригади презентував свій роман «Карателі» у Володимирі-Волинському. У книзі автор описав події 2015-2016-х років та ділянки фронту, які захищала 14-та ОМБР.Саме у 14-їй ОМБРу 2015-2016-х роках служив на посаді керівника прес-служби, - пише БУГ.На жаль, на презентацію завітали менше 20-ти людей, проте, як сказав сам автор, "прийшли усі свої, знайомі", тож атмосфера була затишною та приємною."Дуже приємно, що 14-та бригада – найбагатша на книги. Про неї існує вже 4 книги. Це моя, Жанни Білоцької, Миколи Ніколаєва «Щоденник (не)професійного військового» (негероїчна книга про героїчні речі) та професора Миколи Лазаровича “Російсько-українська війна (2014–2017 роки)”, коли той був командиром взводу бригади. Жодна бригада не має такої кількості книг про себе", – відзначив Влад Якушев.Окрім цього, автор наголосив: в Україні видано уже 600 книг на тему АТО\ООС, проте придбати їх у звичайних книжкових магазинах складно."Із 600 існуюючих я старався і перечитав майже половину. Мене вражає те, що кожен реальний учасник подій, який спробував описати їх, не має державної підтримки. Цьогоріч на розгляд держфінансування винесли 6 тематичних книг: одна написана безпосередньо військовим, друга – журналісткою Наталією Нагорною. Держфінансування отримала друга.Книг у магазинах не знайти – керівництво таким чином тримає нейтралітет, бояться нової зміни влади…", – каже Якушев.У романі "Карателі" є персонаж, з яким трапляються усі нештатні ситуації в бойових умовах, але роман написаний на основі реальних подій. Як каже автор, "ця книга не про війну, а про людей на війні"."Кожна людина, що загинула у романі – загинула насправді. Є глава про кожного. Як я кажу, книга, в якій 600 сторінок – корисна для військового в будь-якому випадку: не кожен калібр візьме, а якщо кинути в голову, то може спрацювати не гірше кулі від Макарова (сміється, – авт.).Робота над нею тривала рік і два місяці. На фронті постійно "довбали" по наших позиціях – заміток робити я не мав часу, поєднуючи зв’язок із пресою. Мій рекорд – 6 знімальних груп за день, і кожна з них хоче нову картинку. До слова, в цей же день приїхала знімальна група литовсько-французько-українсько-польського фільму "Іній" (воєнної драми 2017-го року про війну на Донбасі, – ред.), а ввечері – бій", – зізнається Влад Якушев.До кожної глави у книзі є епіграф: це звичайні записані ним похапцем цитати реальних людей, наприклад от як "Любити ніж ти починаєш після того, як починаєш любити життя".Оскільки на той час в бригаді значилось більше 4,5 тисячі людей, Влад завжди вибачається, якщо когось не згадав у романі:"Я став на біржу після дембеля і на рік і два місяці ізолювався від всього у будиночку на Івано-Франківщині. Кожну главу цього роману я можу проілюструвати, герої в бригаді – через одного, проте, видавці не хотіли мати зі мною справу, казали: "забагато тексту", люди стільки читати не будуть"Опісля презентації з музичними привітаннями виступили волонтери, які знають Влада Якушева ще з Мар’їнки, коли останній був там на позиції.Вони виконали відомі у вузькому колі тематичні пісні. Опісля організували автографсесію із охочими придбати книги.Такожпередав книги до бібліотеки 14-ї бригади.

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