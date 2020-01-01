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18 лютого на Волині: гортаючи календар

18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає свій день народження колишній професор Луцького національного технічного університету Зоряна Герасимчук (на фото).

Також особисте свято сьогодні в адвоката Олега Антонюка та громадського діяча, екс-депутата Луцької міської ради Антона Сосновського.

Іменинники 18 лютого – Агафія, Макар, Михайло та Феодосій.

Вітаємо усіх зі святом, зичимо успіхів у всіх починаннях, міцного здоров’я та довголіття.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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