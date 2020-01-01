У ВООЗ розповіли, хто найбільш вразливий перед коронавірусом
Сьогодні, 02:09
Найбільший ризик інфікуватися новим китайським коронавірусом мають люди старошого віку. А от захворювання у дітей є не таким поширеним. Однак, отриманих даних поки недостатньо, аби медики зрозуміли причини такої тенденції.
Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив під час брифінгу 17 лютого, - інформує ТСН.
Він наголосив, що смертність від коронавірусу складає 2%, і в групі ризику саме люди похилого віку. Гендиректор ВООЗ додав, що діти інфікуються вкрай рідко, але чому так відбувається – поки не відомо.
«Ми бачимо відносно невелику кількість випадків інфікування серед дітей. Але потрібні подальші дослідження, щоб краще розуміти, чому це відбувається», – сказав гендиректор ВООЗ.
Разом із тим, Гебрейесус зазначив, що новий коронавірус виявився не таким смертельним, як атипова пневмонія і близькосхідний респіраторний синдром, і понад 80% хворих з легкою формою нової недуги чекають на одужання.
«У 14% випадків вірус призводить до розвитку серйозних захворювань, зокрема пневмонії та задишки. І у 5% хворих спостерігаються критичні форми захворювання, зокрема відмова дихальних шляхів, септичний шок і відмова органів», – підсумував він.
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Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив під час брифінгу 17 лютого, - інформує ТСН.
Він наголосив, що смертність від коронавірусу складає 2%, і в групі ризику саме люди похилого віку. Гендиректор ВООЗ додав, що діти інфікуються вкрай рідко, але чому так відбувається – поки не відомо.
«Ми бачимо відносно невелику кількість випадків інфікування серед дітей. Але потрібні подальші дослідження, щоб краще розуміти, чому це відбувається», – сказав гендиректор ВООЗ.
Разом із тим, Гебрейесус зазначив, що новий коронавірус виявився не таким смертельним, як атипова пневмонія і близькосхідний респіраторний синдром, і понад 80% хворих з легкою формою нової недуги чекають на одужання.
«У 14% випадків вірус призводить до розвитку серйозних захворювань, зокрема пневмонії та задишки. І у 5% хворих спостерігаються критичні форми захворювання, зокрема відмова дихальних шляхів, септичний шок і відмова органів», – підсумував він.
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