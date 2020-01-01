У ВООЗ розповіли, хто найбільш вразливий перед коронавірусом





Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив під час брифінгу 17 лютого, -



Він наголосив, що смертність від коронавірусу складає 2%, і в групі ризику саме люди похилого віку. Гендиректор ВООЗ додав, що діти інфікуються вкрай рідко, але чому так відбувається – поки не відомо.



«Ми бачимо відносно невелику кількість випадків інфікування серед дітей. Але потрібні подальші дослідження, щоб краще розуміти, чому це відбувається», – сказав гендиректор ВООЗ.



Разом із тим, Гебрейесус зазначив, що новий коронавірус виявився не таким смертельним, як атипова пневмонія і близькосхідний респіраторний синдром, і понад 80% хворих з легкою формою нової недуги чекають на одужання.



«У 14% випадків вірус призводить до розвитку серйозних захворювань, зокрема пневмонії та задишки. І у 5% хворих спостерігаються критичні форми захворювання, зокрема відмова дихальних шляхів, септичний шок і відмова органів», – підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільший ризик інфікуватися новим китайським коронавірусом мають люди старошого віку. А от захворювання у дітей є не таким поширеним. Однак, отриманих даних поки недостатньо, аби медики зрозуміли причини такої тенденції.Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’язаявив під час брифінгу 17 лютого, - інформує ТСН.Він наголосив, що смертність від коронавірусу складає 2%, і в групі ризику саме люди похилого віку. Гендиректор ВООЗ додав, що діти інфікуються вкрай рідко, але чому так відбувається – поки не відомо.«Ми бачимо відносно невелику кількість випадків інфікування серед дітей. Але потрібні подальші дослідження, щоб краще розуміти, чому це відбувається», – сказав гендиректор ВООЗ.Разом із тим, Гебрейесус зазначив, що новий коронавірус виявився не таким смертельним, як атипова пневмонія і близькосхідний респіраторний синдром, і понад 80% хворих з легкою формою нової недуги чекають на одужання.«У 14% випадків вірус призводить до розвитку серйозних захворювань, зокрема пневмонії та задишки. І у 5% хворих спостерігаються критичні форми захворювання, зокрема відмова дихальних шляхів, септичний шок і відмова органів», – підсумував він.

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