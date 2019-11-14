Експорт яєць у січні приніс Україні 10,5 мільйонів





Про це свідчать дані Державної митної служби, -



У грошовому еквіваленті експорт за перший місяць цього року склав $10,49 млн.



Головними покупцями українських яєць у січні були ОАЕ (37,4%), Віргінські Острови (8,9%) та Катар (7,7%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна у січні 2020 року відправила на експорт 11,45 тис. тонн яєць.Про це свідчать дані Державної митної служби, - пише AgroTimesУ грошовому еквіваленті експорт за перший місяць цього року склав $10,49 млн.Головними покупцями українських яєць у січні були ОАЕ (37,4%), Віргінські Острови (8,9%) та Катар (7,7%).

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