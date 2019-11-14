Експорт яєць у січні приніс Україні 10,5 мільйонів
Сьогодні, 04:16
Україна у січні 2020 року відправила на експорт 11,45 тис. тонн яєць.
Про це свідчать дані Державної митної служби, - пише AgroTimes
У грошовому еквіваленті експорт за перший місяць цього року склав $10,49 млн.
Головними покупцями українських яєць у січні були ОАЕ (37,4%), Віргінські Острови (8,9%) та Катар (7,7%).
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Про це свідчать дані Державної митної служби, - пише AgroTimes
У грошовому еквіваленті експорт за перший місяць цього року склав $10,49 млн.
Головними покупцями українських яєць у січні були ОАЕ (37,4%), Віргінські Острови (8,9%) та Катар (7,7%).
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