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Експорт яєць у січні приніс Україні 10,5 мільйонів

Експорт яєць у січні приніс Україні 10,5 мільйонів
Україна у січні 2020 року відправила на експорт 11,45 тис. тонн яєць.

Про це свідчать дані Державної митної служби, - пише AgroTimes

У грошовому еквіваленті експорт за перший місяць цього року склав $10,49 млн.

Головними покупцями українських яєць у січні були ОАЕ (37,4%), Віргінські Острови (8,9%) та Катар (7,7%).


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Теги: яйця, експорт
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