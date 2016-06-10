У Світязі відбулася зустріч воїнів-афганців





Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, -



15 лютого – дата виведення радянських військ з Республіки Афганістан – є днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що свідчить про глибоку повагу суспільства до воїнів-афганців, яким довелося в мирні повоєнні роки нести нелегку військову службу в гарячих точках світу.



3 кожним роком все далі історія віддаляє нас від вогняних років Афганської війни. Але час непідвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності і вірності синів своєї Батьківщини, які з честю виконали свій військовий обов'язок, стали гідним прикладом людської мужності та героїзму.



Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 13 лютого, в селі Світязь відбулася традиційна, 22- а зустріч «Від усієї душі», яку щороку організовує і проводить для ветеранів Афганістану активістка, громадська діячка Галина Цвид.



Участь у заході взяли представники Шацької районної державної адміністрації, Шацької районної ради, Шацької селищної ради (ОТГ), Світязької сільської ради, Шацького національного праку та районних громадських організацій ветеранів війни, Афганістану, учасників АТО Шацького району, а також засобів масової інформації. На захід з’їхалися воїни-афганці з усіх населених пунктів району, зокрема: Шацька, Мельників, Пульма, Омеляного, Підманова та Світязя, знаючи, що тут на них чекає святкова родинна атмосфера, взаєморозуміння та повага, спогади про роки Афганської війни та просто дружні розмови.



Розпочалася зустріч з молитви у Петро-Павлівській церкві села Світязь. Службу в храмі відправив намісник – архімандрит Арсеній, який помолився за живих ветеранів Афганістану з Шацького району та їхніх загиблих у мирний час побратимів.



Учасники заходу відвідали могили загиблих воїнів-земляків на кладовищі в селі Світязь: Володимира Хомича, Степана Озимка, а також учасника АТО Сергія Грибука.



За кожного згадали теплим словом, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та до пам’ятників поставили корзини з квітами.



Урочисту частину зустрічі продовжили в одному із закладів села Світязь. У залі панувала душевна атмосфера: теплі розмови про друзів та життя «афганської родини», і звичайно про Афганістан. Присутні переглянули короткометражні документальні фільми про історію виникнення неоголошеної війни та день виведення військ з Афганістану. Також для учасників заходу у виконанні місцевих аматорів звучали ліричні пісні та вірші.



Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих, зокрема Сергія Мокренка з Шацька та Сергія Грибука з Омеляного.



З промовою перед присутніми вситупив голова Шацької районної ради Сергій Карпук, який висловив шану та подяку воїнам-інтернаціоналістам, присутнім учасникам АТО за почесне виконання свого військового обов'язку, їх вірне служіння Батьківщині і готовність до її захисту. Керівник районної гілки влади вручив грамоти Шацької районної ради та подарунки учасникам бойових дій на території інших держав: Олександру Суліму, жителю селища Шацьк, Василю Денисовцю, жителю села Світязь, та Володимиру Мазурку, жителю села Омеляне.



Від керівництва Шацької райдержадміністрації теплими словами привітала воїнів-афганців Олена Гуж, яка вручила також подарунки і грамоти Шацької райдержадміністрації воїнам-інтернаціоналістам Володимиру Поцьоху, жителю селища Шацьк, Віктору Жучику, жителю с.Мельники, Віктору Туричу, жителю с.Світязь, та Петру Прокопчуку, жителю села Підманове.



З словами вдячності та вітань до присутніх звернулися Анатолій Павлей, начальник гуманітарного відділу Шацької ОТГ, Адам Дударчук, голова Шацької районної організації ветеранів війни та Микола Цвид, Світязький сільський голова.



Виступаючі побажали всім міцного здоров'я, щастя, добра та мирного неба, сімейного благополуччя та злагоди, сили та наснаги, впевненності у завтрішньому дні, мужності та мудрості здолати усі життєві перешкоди, здійснення усіх задумів і нових звершень на благо рідної України.



Голова районної Спілки ветеранів Афганістану Володимир Носуліч від Української Спілки Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) вручив медалі «Ветеранська доблесть, Афганістан» воїнам-афганцям Віктору Жучику, Петру Прокопчуку, Володимиру Мазурку. Галині Цвид оголосили подяку за багаторічну співпрацю із Спілкою ветеранів Афганістану та активну громадську і волонтерську діяльність та з нагоди 31- річниці з дня виведення військ з Афганістану.



В свою чергу, Галина Валентинівна подякувала всім, хто долучився до організації урочистого заходу, зокрема, районній та місцевій владі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі відбулася зустріч з воїнами-інтернаціоналістами, приурочена 31-ій річниці виведення військ з Афганістану.Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, - пише Район.Шацьк15 лютого – дата виведення радянських військ з Республіки Афганістан – є днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що свідчить про глибоку повагу суспільства до воїнів-афганців, яким довелося в мирні повоєнні роки нести нелегку військову службу в гарячих точках світу.3 кожним роком все далі історія віддаляє нас від вогняних років Афганської війни. Але час непідвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності і вірності синів своєї Батьківщини, які з честю виконали свій військовий обов'язок, стали гідним прикладом людської мужності та героїзму.Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 13 лютого, в селі Світязь відбулася традиційна, 22- а зустріч «Від усієї душі», яку щороку організовує і проводить для ветеранів Афганістану активістка, громадська діячка Галина Цвид.Участь у заході взяли представники Шацької районної державної адміністрації, Шацької районної ради, Шацької селищної ради (ОТГ), Світязької сільської ради, Шацького національного праку та районних громадських організацій ветеранів війни, Афганістану, учасників АТО Шацького району, а також засобів масової інформації. На захід з’їхалися воїни-афганці з усіх населених пунктів району, зокрема: Шацька, Мельників, Пульма, Омеляного, Підманова та Світязя, знаючи, що тут на них чекає святкова родинна атмосфера, взаєморозуміння та повага, спогади про роки Афганської війни та просто дружні розмови.Розпочалася зустріч з молитви у Петро-Павлівській церкві села Світязь. Службу в храмі відправив намісник – архімандрит Арсеній, який помолився за живих ветеранів Афганістану з Шацького району та їхніх загиблих у мирний час побратимів.Учасники заходу відвідали могили загиблих воїнів-земляків на кладовищі в селі Світязь: Володимира Хомича, Степана Озимка, а також учасника АТО Сергія Грибука.За кожного згадали теплим словом, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та до пам’ятників поставили корзини з квітами.Урочисту частину зустрічі продовжили в одному із закладів села Світязь. У залі панувала душевна атмосфера: теплі розмови про друзів та життя «афганської родини», і звичайно про Афганістан. Присутні переглянули короткометражні документальні фільми про історію виникнення неоголошеної війни та день виведення військ з Афганістану. Також для учасників заходу у виконанні місцевих аматорів звучали ліричні пісні та вірші.Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих, зокремаз Шацька таз Омеляного.З промовою перед присутніми вситупив голова Шацької районної ради, який висловив шану та подяку воїнам-інтернаціоналістам, присутнім учасникам АТО за почесне виконання свого військового обов'язку, їх вірне служіння Батьківщині і готовність до її захисту. Керівник районної гілки влади вручив грамоти Шацької районної ради та подарунки учасникам бойових дій на території інших держав:, жителю селища Шацьк,, жителю села Світязь, та, жителю села Омеляне.Від керівництва Шацької райдержадміністрації теплими словами привітала воїнів-афганців, яка вручила також подарунки і грамоти Шацької райдержадміністрації воїнам-інтернаціоналістам, жителю селища Шацьк,, жителю с.Мельники,, жителю с.Світязь, та, жителю села Підманове.З словами вдячності та вітань до присутніх звернулися, начальник гуманітарного відділу Шацької ОТГ,, голова Шацької районної організації ветеранів війни та Микола Цвид, Світязький сільський голова.Виступаючі побажали всім міцного здоров'я, щастя, добра та мирного неба, сімейного благополуччя та злагоди, сили та наснаги, впевненності у завтрішньому дні, мужності та мудрості здолати усі життєві перешкоди, здійснення усіх задумів і нових звершень на благо рідної України.Голова районної Спілки ветеранів Афганістанувід Української Спілки Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) вручив медалі «Ветеранська доблесть, Афганістан» воїнам-афганцям Віктору Жучику, Петру Прокопчуку, Володимиру Мазурку. Галині Цвид оголосили подяку за багаторічну співпрацю із Спілкою ветеранів Афганістану та активну громадську і волонтерську діяльність та з нагоди 31- річниці з дня виведення військ з Афганістану.В свою чергу, Галина Валентинівна подякувала всім, хто долучився до організації урочистого заходу, зокрема, районній та місцевій владі.

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