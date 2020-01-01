Як правильно вибрати вівсянку: поради від волинського експерта зі здорового харчування





Навіть при виборі вівсянки можна помилитись і з’їсти зовсім не корисний, а пустий продукт, розповідає експерт зі здорового харчування, нутріціолог Світлана Філюшкіна, -



“Всім відомий поділ їжі за цінністю на білки, жири та вуглеводи. В свою чергу вуглеводи поділяються на прості (моно- та дисахариди) та складні (полісахариди та харчові волокна). Прості вуглеводи – ті, які потрапляють в організм та дуже швидко насичують його. Надають енергію, перетворюючись на глюкозу та переходять в кров, викликають значні стрибки рівня інсуліну і тим самим значно навантажують підшлункову залозу. Почуття ситості від таких продуктів швидко проходить.



Коли ж в організм потрапляють складні вуглеводи, то весь цей процес відбувається значно повільніше та не потребує миттєвого та високого виділення інсуліну. Складні вуглеводи насичують організм на довший період часу”, – розповідає Філюшкіна.



Прості вуглеводи зазвичай дуже солодкі. Містяться в молоці (лактоза), фруктах (фруктоза), деяких овочах, а також цукрі, солоді, пиві, меді.



Складні вуглеводи (переважно крохмаль) містяться в зерні (крупи, борошно, макаронні вироби, бобові, з овочів кукурудза, картопля).



Харчові волокна (целюлоза, пектини, камедей) настільки складні, що не засвоюються організмом. Містяться переважно в рослинах (зелень) та оболонці зерна. Вони необхідні для хорошої роботи кишківника, є їжею для нормальної мікрофлори і не дають розвинутись шкідливим мікроорганізмам, створюють відчуття ситості, а це важливо для тих, хто прагне схуднути, розповіла експерт.



Будь- яке зерно складається з зародку, ендосперму та оболонки.

В зародку зосередженні білки, жири, вітаміни. В ендоспермі переважає крохмаль і невелика кількість білку. В оболонці ж зосереджені практично всі ті мікро та макро елементи, що несуть користь з зерна, а також необхідна організму клітковина. Саме тому при виборі каш варто звертати увагу на те, що зерно було не шліфованим і містило оболонку зерна.



Вівсянка ділиться вівсяну крупу (що і є вівсяною кашею) та геркулес (шліфована сплющена крупа, пластівці).



Будь-яку їжу людина повинна добре жувати. Це збільшує ферментативну активність. Ферменти краще синтезуються та, відповідно, краще перетравлюється їжа.



Тому важливо їсти цільне зерно, уникати шліфованих та рафінованих продуктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про користь каші ми знаємо давно: ще в дитинстві наші мами та бабусі готувала цю страву та примовляли, що каша – це здоров’я та сила. Здавалося би, що вибрати і купити у магазині корисну вівсянку – це просте завдання. Але не все так просто.Навіть при виборі вівсянки можна помилитись і з’їсти зовсім не корисний, а пустий продукт, розповідає експерт зі здорового харчування, нутріціолог, - пише БУГ.“Всім відомий поділ їжі за цінністю на білки, жири та вуглеводи. В свою чергу вуглеводи поділяються на прості (моно- та дисахариди) та складні (полісахариди та харчові волокна). Прості вуглеводи – ті, які потрапляють в організм та дуже швидко насичують його. Надають енергію, перетворюючись на глюкозу та переходять в кров, викликають значні стрибки рівня інсуліну і тим самим значно навантажують підшлункову залозу. Почуття ситості від таких продуктів швидко проходить.Коли ж в організм потрапляють складні вуглеводи, то весь цей процес відбувається значно повільніше та не потребує миттєвого та високого виділення інсуліну. Складні вуглеводи насичують організм на довший період часу”, – розповідає Філюшкіна.Прості вуглеводи зазвичай дуже солодкі. Містяться в молоці (лактоза), фруктах (фруктоза), деяких овочах, а також цукрі, солоді, пиві, меді.Складні вуглеводи (переважно крохмаль) містяться в зерні (крупи, борошно, макаронні вироби, бобові, з овочів кукурудза, картопля).Харчові волокна (целюлоза, пектини, камедей) настільки складні, що не засвоюються організмом. Містяться переважно в рослинах (зелень) та оболонці зерна. Вони необхідні для хорошої роботи кишківника, є їжею для нормальної мікрофлори і не дають розвинутись шкідливим мікроорганізмам, створюють відчуття ситості, а це важливо для тих, хто прагне схуднути, розповіла експерт.Будь- яке зерно складається з зародку, ендосперму та оболонки.В зародку зосередженні білки, жири, вітаміни. В ендоспермі переважає крохмаль і невелика кількість білку. В оболонці ж зосереджені практично всі ті мікро та макро елементи, що несуть користь з зерна, а також необхідна організму клітковина. Саме тому при виборі каш варто звертати увагу на те, що зерно було не шліфованим і містило оболонку зерна.Вівсянка ділиться вівсяну крупу (що і є вівсяною кашею) та геркулес (шліфована сплющена крупа, пластівці).Будь-яку їжу людина повинна добре жувати. Це збільшує ферментативну активність. Ферменти краще синтезуються та, відповідно, краще перетравлюється їжа.Тому важливо їсти цільне зерно, уникати шліфованих та рафінованих продуктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію