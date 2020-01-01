Миють машини: показали, як забруднюють озеро Світязь





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«Їздять по озеру цілу осінь і зиму. Слідами від квадроциклів, легкових автомобілів і бусів помережаний пісок змілілого озера Світязь. Вже додумались автомобілі мити. Заїжджають прямісінько у воду.



Жахіття! Мазут плаває чорними плямами. Днями виносила шматки оббивки від машини, яка лежала у мілководді» – пише світязянка у листі до редакції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Світязь надіслала світлини, на яких видно, що озеро свідомо забруднюють.Про це пише Район.Шацьк«Їздять по озеру цілу осінь і зиму. Слідами від квадроциклів, легкових автомобілів і бусів помережаний пісок змілілого озера Світязь. Вже додумались автомобілі мити. Заїжджають прямісінько у воду.Жахіття! Мазут плаває чорними плямами. Днями виносила шматки оббивки від машини, яка лежала у мілководді» – пише світязянка у листі до редакції.

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