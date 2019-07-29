Ковельським школярам розповіли про небезпеку наркотиків





Про це



У рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи фахівці міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели бесіду превентивного характеру "Правда про наркотики" у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.



Участь у заході взяв незалежний консультант з хімічної залежності Едуард Аскеров. Він розповів про причини, що призводять до вживання наркотиків. Ними, зазвичай, стають проблеми в сім’ї, недостатня увага батьків, страх або нудьга, бажання отримати все і відразу. Також він ознайомив присутніх з етапами наркотичної залежності та її наслідками.



"Наркотична залежність — невиліковна, вона супроводжує людину все життя", – наголосив Едуард. Він застеріг дітей від спроб вживання наркотиків, закликав молодь займатись спортом, вести здоровий спосіб життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість наркозалежних, а отже і зламаних життів, зростає з кожним роком. З’являються нові види наркотичних засобів. Придбати їх можна через інтернет-сайти, доступ до яких повністю відкритий.Про це пишуть на сайті Ковельської міської ради.У рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи фахівці міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели бесіду превентивного характеру "Правда про наркотики" у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.Участь у заході взяв незалежний консультант з хімічної залежності. Він розповів про причини, що призводять до вживання наркотиків. Ними, зазвичай, стають проблеми в сім’ї, недостатня увага батьків, страх або нудьга, бажання отримати все і відразу. Також він ознайомив присутніх з етапами наркотичної залежності та її наслідками."Наркотична залежність — невиліковна, вона супроводжує людину все життя", – наголосив Едуард. Він застеріг дітей від спроб вживання наркотиків, закликав молодь займатись спортом, вести здоровий спосіб життя.

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