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Ковельським школярам розповіли про небезпеку наркотиків

Ковельським школярам розповіли про небезпеку наркотиків
Кількість наркозалежних, а отже і зламаних життів, зростає з кожним роком. З’являються нові види наркотичних засобів. Придбати їх можна через інтернет-сайти, доступ до яких повністю відкритий.

Про це пишуть на сайті Ковельської міської ради.

У рамках інформаційно-роз’яснювальної роботи фахівці міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели бесіду превентивного характеру "Правда про наркотики" у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Участь у заході взяв незалежний консультант з хімічної залежності Едуард Аскеров. Він розповів про причини, що призводять до вживання наркотиків. Ними, зазвичай, стають проблеми в сім’ї, недостатня увага батьків, страх або нудьга, бажання отримати все і відразу. Також він ознайомив присутніх з етапами наркотичної залежності та її наслідками.

"Наркотична залежність — невиліковна, вона супроводжує людину все життя", – наголосив Едуард. Він застеріг дітей від спроб вживання наркотиків, закликав молодь займатись спортом, вести здоровий спосіб життя.

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Теги: наркотики, ковель, школярі
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