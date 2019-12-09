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На Харківщині троє дітей провалилися під лід

На Харківщині троє дітей провалилися під лід
У місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід.

Про це пише Українська правда.

Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.

Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.

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Теги: смерть, лід, діти
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