На Харківщині троє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 05:08
У місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід.
Про це пише Українська правда.
Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.
Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.
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Про це пише Українська правда.
Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.
Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.
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