На Харківщині троє дітей провалилися під лід





Про це



Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.



Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.



Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.

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