Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО





Водій легковика, рухаючись від автостанції здійснював поворот ліворуч в напрямку 3-ї шахти і на перехресті зіткнувся із мотоциклістом, який рухався від АЗС «ОККО» йому на зустріч, –



Водія мотоциклу, із відкритим переломом ноги доставлено у Нововолинську міську лікарню, де надають медичну допомогу. На місці аварії працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 17 лютого приблизно о 23:30 на перехресті вулиць Винниченка, Княгині Ольги та об'їздної Нововолинська сталось ДТП. Зіткнулись ВАЗ-2107 та мотоцикл.Водій легковика, рухаючись від автостанції здійснював поворот ліворуч в напрямку 3-ї шахти і на перехресті зіткнувся із мотоциклістом, який рухався від АЗС «ОККО» йому на зустріч, – повідомляє Нововолинський інформаційний портал.Водія мотоциклу, із відкритим переломом ноги доставлено у Нововолинську міську лікарню, де надають медичну допомогу. На місці аварії працює поліція.

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