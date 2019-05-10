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Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
У понеділок, 17 лютого приблизно о 23:30 на перехресті вулиць Винниченка, Княгині Ольги та об'їздної Нововолинська сталось ДТП. Зіткнулись ВАЗ-2107 та мотоцикл.

Водій легковика, рухаючись від автостанції здійснював поворот ліворуч в напрямку 3-ї шахти і на перехресті зіткнувся із мотоциклістом, який рухався від АЗС «ОККО» йому на зустріч, – повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Водія мотоциклу, із відкритим переломом ноги доставлено у Нововолинську міську лікарню, де надають медичну допомогу. На місці аварії працює поліція.

Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, нововолинськ
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