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18 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

18 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
18 лютого в народному календарі вшановують святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн.

У цей день, 18 лютого, відзначають День кита. Ця дата є не лише днем захисту китів, але і всіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають в морях і океанах нашої планети, пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Олександра, Антон, Василина, Макар.

Народні прикмети на 18 лютого
– Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

– Немає снігу 18 лютого – чекайте посуху в літній період. Якщо вдаряє мороз – літо буде спекотним.

– Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася – чекайте на весну.

– Якщо на вулиці 18 лютого стоїть морозна погода, то літо буде теплим і без дощів.

Що можна робити 18 лютого
1. На Агафію прийнято згадувати предків, які відійшли в інший світ.

Що не можна робити 18 лютого
1. Цього дня категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. У цей день не можна перебувати в неприбраному будинку.


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Теги: свято, прикмети
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