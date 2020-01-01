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Курс валют у Луцьку на 18 лютого

Курс валют у Луцьку на 18 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля - 24.20, а продаж - 24.34.

Євро при купівлі становить - 26.25, продажу - 26.55.

Курс російського рубля: купівля - 0.33, продаж - 0.39.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.20, продаж - 6.28.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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