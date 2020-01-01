Курс валют у Луцьку на 18 лютого





Євро при купівлі становить - 26.25, продажу - 26.55.



Курс російського рубля: купівля - 0.33, продаж - 0.39.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.20, продаж - 6.28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля - 24.20, а продаж - 24.34.Євро при купівлі становить - 26.25, продажу - 26.55.Курс російського рубля: купівля - 0.33, продаж - 0.39.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.20, продаж - 6.28.

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