Масштабну пожежу на Чернишевського у Луцьку допомагали загасити діти





Про це на своїй сторінці у facebook повідомив атовець Руслан Кашаюк.



"На момент, коли я прибіг на місце пожежі, вже десь вигоріло до пів гектара, то так, на око, вже сутінки затягували. А ще в різних місцях з великими периметрами були великі місця займання.



Мета моя спочатку була така: дочекатись пожежних і стримувати дітвору, яка побігла до вогню. Пожежних було довго чекати, доїзд туди не "ахті", а ще важкій пожежній машині. А саме головне, - нереально було стримувати юних пожежників, то я вирішив їм допомогти", - написав атовець.



За його словами, небайдужі самостійно підручними засобами майже локалізували пожежу. На момент приїзду пожежних залишилось десь два-три метри у вогні.



"Мої емоції я не можу передати, адреналін. А який я радий за цю вуличну дітвору", - відзначив Кашаюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти допомагали загасити вогонь, що охопив луг у районі вулиці Чернишевського у Луцьку Про це на своїй сторінці у facebook повідомив атовець"На момент, коли я прибіг на місце пожежі, вже десь вигоріло до пів гектара, то так, на око, вже сутінки затягували. А ще в різних місцях з великими периметрами були великі місця займання.Мета моя спочатку була така: дочекатись пожежних і стримувати дітвору, яка побігла до вогню. Пожежних було довго чекати, доїзд туди не "ахті", а ще важкій пожежній машині. А саме головне, - нереально було стримувати юних пожежників, то я вирішив їм допомогти", - написав атовець.За його словами, небайдужі самостійно підручними засобами майже локалізували пожежу. На момент приїзду пожежних залишилось десь два-три метри у вогні."Мої емоції я не можу передати, адреналін. А який я радий за цю вуличну дітвору", - відзначив Кашаюк.

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