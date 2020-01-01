Масштабну пожежу на Чернишевського у Луцьку допомагали загасити діти
Сьогодні, 09:15
Діти допомагали загасити вогонь, що охопив луг у районі вулиці Чернишевського у Луцьку.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив атовець Руслан Кашаюк.
"На момент, коли я прибіг на місце пожежі, вже десь вигоріло до пів гектара, то так, на око, вже сутінки затягували. А ще в різних місцях з великими периметрами були великі місця займання.
Мета моя спочатку була така: дочекатись пожежних і стримувати дітвору, яка побігла до вогню. Пожежних було довго чекати, доїзд туди не "ахті", а ще важкій пожежній машині. А саме головне, - нереально було стримувати юних пожежників, то я вирішив їм допомогти", - написав атовець.
За його словами, небайдужі самостійно підручними засобами майже локалізували пожежу. На момент приїзду пожежних залишилось десь два-три метри у вогні.
"Мої емоції я не можу передати, адреналін. А який я радий за цю вуличну дітвору", - відзначив Кашаюк.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив атовець Руслан Кашаюк.
"На момент, коли я прибіг на місце пожежі, вже десь вигоріло до пів гектара, то так, на око, вже сутінки затягували. А ще в різних місцях з великими периметрами були великі місця займання.
Мета моя спочатку була така: дочекатись пожежних і стримувати дітвору, яка побігла до вогню. Пожежних було довго чекати, доїзд туди не "ахті", а ще важкій пожежній машині. А саме головне, - нереально було стримувати юних пожежників, то я вирішив їм допомогти", - написав атовець.
За його словами, небайдужі самостійно підручними засобами майже локалізували пожежу. На момент приїзду пожежних залишилось десь два-три метри у вогні.
"Мої емоції я не можу передати, адреналін. А який я радий за цю вуличну дітвору", - відзначив Кашаюк.
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