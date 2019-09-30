На Львівщині в університеті повісився викладач





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Загиблий — доктор фізико-математичних наук, професор. У поліції підтвердили інформацію, назвавши ім’я загиблого. Це — Богдан Винницький, який працював завідувачем кафедри математики.



Як повідомляє кореспондент

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобичі 17 лютогов в одному із навчальних корпусів педагогічного університету наклав на себе руки викладач.Про це пишуть Варто-Галицькі новини Загиблий — доктор фізико-математичних наук, професор. У поліції підтвердили інформацію, назвавши ім’я загиблого. Це — Богдан Винницький, який працював завідувачем кафедри математики.Як повідомляє кореспондент «ВЗ» у Дрогобичі, 67- літній Богдан Вінницький залишив 2 посмертні записки. Першу, за інформацією з перевірених джерел, написав близько місяця тому, останню — напередодні смерті. Професор був знаною, обдарованою людиною. Ще в студентські роки відзначався неабиякими математичними здібностями, друкувався у закордонних виданнях. Свого часу балотувався на посаду ректора Дрогобицького педагогічного університету імені І. Франка.

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