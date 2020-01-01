У військовому гуртожитку повісився контрактник з Волині





Військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін у коментарі



"17 лютого, о 9:30 год., до прокуратури гарнізону надійшло повідомлення від командира частини про військовослужбовця, якого знайшли повішеним у приміщенні гуртожитку. На місце виїжджала військова прокуратура гарнізону, Житомирський міський відділ Національної поліції та Житомирський зональний відділ Військової служби правопорядку. На місці, а саме у душовій кабіні в приміщенні гуртожитку військової частини А3358 дійсно виявили труп військовослужбовця зі слідами странгуляційної борозни на шиї (слід від здавлювання шиї петлею). Під час огляду знайшли його мобільний телефон, на якому заставкою був скріншот з передсмертною запискою, що свідчить про одну із версій стосовно самогубства. Відомості про смерть Житомирським міським відділом поліції внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України (Умисне вбивство) для здійснення досудового розслідування та перевірки усіх можливих версій. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватиме Військова прокуратура Житомирського гарнізону. Тіло доставили у морг на розтин», – повідомив військовий прокурор Житомирського гарнізону полковник юстиції Ігор Кринін.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі у військовій частині 17 лютого знайшли повішеним військовослужбовця з Волині.Військовий прокурор Житомирського гарнізонуу коментарі Житомир.info підтвердив цю інформацію та уточнив, що тіло військового контрактної служби знайшли у душовій кімнаті гуртожитку на території військової частини"17 лютого, о 9:30 год., до прокуратури гарнізону надійшло повідомлення від командира частини про військовослужбовця, якого знайшли повішеним у приміщенні гуртожитку. На місце виїжджала військова прокуратура гарнізону, Житомирський міський відділ Національної поліції та Житомирський зональний відділ Військової служби правопорядку. На місці, а саме у душовій кабіні в приміщенні гуртожитку військової частини А3358 дійсно виявили труп військовослужбовця зі слідами странгуляційної борозни на шиї (слід від здавлювання шиї петлею). Під час огляду знайшли його мобільний телефон, на якому заставкою був скріншот з передсмертною запискою, що свідчить про одну із версій стосовно самогубства. Відомості про смерть Житомирським міським відділом поліції внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України (Умисне вбивство) для здійснення досудового розслідування та перевірки усіх можливих версій. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватиме Військова прокуратура Житомирського гарнізону. Тіло доставили у морг на розтин», – повідомив військовий прокурор Житомирського гарнізону полковник юстиції Ігор Кринін.Як стало відомо Віснику , загиблий - 1995 року народження, родом із села Невір Любешівського району. Разом із дружиною проживали у Луцьку. Дітей немає.

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