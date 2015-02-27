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Цього дня, 6 років тому, на Майдані загинуло 40 осіб

Цього дня, 6 років тому, на Майдані загинуло 40 осіб
Рівно 6 років тому, 18 лютого 2014 року, 12 громадян - учасників демонстрації на Майдані, загинули в Маріїнському парку та на вулицях столиці.

Четверо майданівців померли від вогнепальних ран, ще чотирьох побили до смерті, одного збив автомобіль, двоє задушилися в натовпі, один загинув від ножового поранення за невідомих обставин, – нагадує про трагедію журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

І тільки ввечері, після денного розгону, коли влада пішла «зачищати» Майдан зі зброєю, розпочалася операція «Бумеранг», у відповідь на напади пролунали постріли «на ураження» и поліція понесла невідворотні втрати.

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«Світла пам'ять померлим Героям. Революція перемогла завдяки вашій волі, мужності та самопожертві», – пише Юрій Бутусов.

Всього 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей (28 майданівці, 3 цивільних осіб, чию причетність до протестів не підтвердили, 9 правоохоронців)

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Теги: Майдан, втрати, війна, смерть, мітинг, Київ
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