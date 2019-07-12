У Луцьку жінок безкоштовно навчатимуть азам самооборони





Він покликаний допомогти жінкам здобути потрібні навички самооборони, - інформує прессслужба парульної поліції Волині.



Впродовж 10-ох занять учасниць навчатимуть фізичним, психологічним, юридичним та іншим аспектам самооборони та домедичної допомоги.



Заняття проходитимуть в спортивному клубі «Магістр» (проспект Грушевського, 10) по суботах.



"Усе це дуже потрібно жінкам та дівчатам, адже вони частіше стають жертвами насильства та злочинів, у першу чергу, через фізичну і моральну непідготовленість", - зазначають організатори.



Тож жінок навчать захищатись у разі необхідності та бути готовими до будь-яких непередбачуваних випадків у житті.



Усі жінки та дівчата (повнолітні) повинні будуть заповнити анкету аби потрапити на проект. Кількість місць у групі обмежена.



Зареєструватись можна за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Бути захищеною – бути соботю!" – новий проект патрульної поліції спільно з спортивним клубом «Магістр» та за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Він покликаний допомогти жінкам здобути потрібні навички самооборони, - інформує прессслужба парульної поліції Волині.Впродовж 10-ох занять учасниць навчатимуть фізичним, психологічним, юридичним та іншим аспектам самооборони та домедичної допомоги.Заняття проходитимуть в спортивному клубі «Магістр» (проспект Грушевського, 10) по суботах."Усе це дуже потрібно жінкам та дівчатам, адже вони частіше стають жертвами насильства та злочинів, у першу чергу, через фізичну і моральну непідготовленість", - зазначають організатори.Тож жінок навчать захищатись у разі необхідності та бути готовими до будь-яких непередбачуваних випадків у житті.Усі жінки та дівчата (повнолітні) повинні будуть заповнити анкету аби потрапити на проект. Кількість місць у групі обмежена.Зареєструватись можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1NmAcpbez_gJG1-8JDW6GZkuEc9fnFNGdUl-kcA9TXNQ/prefill



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