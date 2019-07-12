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У Луцьку жінок безкоштовно навчатимуть азам самооборони

У Луцьку жінок безкоштовно навчатимуть азам самооборони
"Бути захищеною – бути соботю!" – новий проект патрульної поліції спільно з спортивним клубом «Магістр» та за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Він покликаний допомогти жінкам здобути потрібні навички самооборони, - інформує прессслужба парульної поліції Волині.

Впродовж 10-ох занять учасниць навчатимуть фізичним, психологічним, юридичним та іншим аспектам самооборони та домедичної допомоги.

Заняття проходитимуть в спортивному клубі «Магістр» (проспект Грушевського, 10) по суботах.

"Усе це дуже потрібно жінкам та дівчатам, адже вони частіше стають жертвами насильства та злочинів, у першу чергу, через фізичну і моральну непідготовленість", - зазначають організатори.

Тож жінок навчать захищатись у разі необхідності та бути готовими до будь-яких непередбачуваних випадків у житті.

Усі жінки та дівчата (повнолітні) повинні будуть заповнити анкету аби потрапити на проект. Кількість місць у групі обмежена.

Зареєструватись можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1NmAcpbez_gJG1-8JDW6GZkuEc9fnFNGdUl-kcA9TXNQ/prefill



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Теги: курси, самооборона
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