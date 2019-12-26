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За місяць на Волинь надійшло більше 30-ти мільйонів гривень плати за землю

За місяць на Волинь надійшло більше 30-ти мільйонів гривень плати за землю
У січні 2020 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 34,6 мільйона гривень плати за землю.

Загалом сума отриманих громадами коштів від оподаткування землі на 38 відсотків перевищує показники січня 2019 року, – повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.

«Фінансова самостійність і самодостатність громад неможливі без налагодженої моделі залучення бюджетних надходжень. Плата за землю належить саме до таких платежів, оскільки повністю зараховуються до місцевих бюджетів. Тому впорядкування земельних відносин, якісний облік земельних ресурсів та своєчасне інформування органів ДПС про потенційні джерела надходжень - це ті питання, над якими керівники громад повинні працювати системно», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.

Посадовець підкреслив, що суттєвий ріст надходжень у перший місяць нового фінансового року дає підстави для втішного прогнозу щодо належного забезпечення податковими надходженнями бюджетів територіальних громад.

«Однак, лише за умови, що всі бізнес-проекти у кожній громаді втілюватимуться легально, ми можемо планувати збільшення надходжень не лише з плати за землю, а й інших бюджетоутворюючих податків. Кожен бізнесмен, працюючи у селі чи місті, має обов’язки перед своїми найманими працівниками та громадою, ресурсами якої користується. Саме від конструктивного діалогу керівників громад з підприємцями залежить стабільне надходження коштів бюджету. Фахівці податкової зі свого боку завжди якісно опрацюють надану інформацію щодо потенційних джерел надходжень», - підсумував Олег Гирикович.

Тим часом, як свідчить аналітика, нині юридичні особи спрямували до бюджету громад - 31,6 мільйона гривень, а фізичні особи у січні 2020 року - 2,9 мільйона гривень плати за землю.

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Теги: Волинь, ГУ ДПС, земля, податки, гроші
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