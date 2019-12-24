Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:20
14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбувся Фестиваль фотозон. Сім декораторів Луцька змагалися за головний приз – 10 тисяч гривень, презентуючи відвідувачам торгово-розважального центру власні дизайнерські декорації до Дня закоханих.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Голосування за кращу фотозону тривало до понеділка, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCity».
За підсумками голосуваннями переможцем Фестивалю стали декоратори із «Фантазії свята». Їхня локація набрала 746 лайків.
Далі місця учасників розділилися так:
Окрім головного призу, який дістався переможцю, усім учасникам Фестивалю вручили сертифікати на розваги у «ПортCity».
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Голосування за кращу фотозону тривало до понеділка, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCity».
За підсумками голосуваннями переможцем Фестивалю стали декоратори із «Фантазії свята». Їхня локація набрала 746 лайків.
Далі місця учасників розділилися так:
Окрім головного призу, який дістався переможцю, усім учасникам Фестивалю вручили сертифікати на розваги у «ПортCity».
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Коментарі 1
Чому в переліку заголовків публікацій не поставили зірочку? Це-ж чистої води замовний матеріал з істеричними формулюваннями адресований для емоційної і малограмотної аудиторії... Політичному банкруту і злодійці мариться реванш?
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