Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.



Голосування за кращу фотозону тривало до понеділка, 17 лютого, на



За підсумками голосуваннями переможцем Фестивалю стали декоратори із «Фантазії свята». Їхня локація набрала 746 лайків.



Далі місця учасників розділилися так:







Окрім головного призу, який дістався переможцю, усім учасникам Фестивалю вручили сертифікати на розваги у «ПортCity».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбувся Фестиваль фотозон. Сім декораторів Луцька змагалися за головний приз – 10 тисяч гривень, презентуючи відвідувачам торгово-розважального центру власні дизайнерські декорації до Дня закоханих.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.Голосування за кращу фотозону тривало до понеділка, 17 лютого, на Instagram- сторінці «ПортCity».За підсумками голосуваннями переможцем Фестивалю стали декоратори із «Фантазії свята». Їхня локація набрала 746 лайків.Далі місця учасників розділилися так:Окрім головного призу, який дістався переможцю, усім учасникам Фестивалю вручили сертифікати на розваги у «ПортCity».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію