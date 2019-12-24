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Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*

Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*
14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбувся Фестиваль фотозон. Сім декораторів Луцька змагалися за головний приз – 10 тисяч гривень, презентуючи відвідувачам торгово-розважального центру власні дизайнерські декорації до Дня закоханих.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

Голосування за кращу фотозону тривало до понеділка, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCity».

За підсумками голосуваннями переможцем Фестивалю стали декоратори із «Фантазії свята». Їхня локація набрала 746 лайків.

Далі місця учасників розділилися так:

Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*


Окрім головного призу, який дістався переможцю, усім учасникам Фестивалю вручили сертифікати на розваги у «ПортCity».

Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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Коментарі 1
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Чому в переліку заголовків публікацій не поставили зірочку? Це-ж чистої води замовний матеріал з істеричними формулюваннями адресований для емоційної і малограмотної аудиторії... Політичному банкруту і злодійці мариться реванш?
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