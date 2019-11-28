Чому у Луцьку не реставруватимуть Будинок офіцерів. ВІДЕО





Про це розповів Петро Савчук.



Саме на балансі технічного університету знаходиться будівля, яка у минулому слугувала приміщенням земельного банку.



Лучанин Олег розповідає, якою пам’ятає цю будівлю. Свого прізвища чоловік не називає.



"Внизу був бар, більярд, все працювало. Нагорі був музей авіаційної частини, яка тут стояла. Зверху зал є, де виступали наші артисти, я їх дивився", - каже лучанин Олег.



Волиняни, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, про занедбаний будинок в центрі міста коментують так:



"Я пам’ятаю, ми сюди студентами на дискотеку ходили, це були двохтисячні роки. У центрі міста стоїть такий привид, вже до цього часу можна було знайти якесь застосування цій будівлі, це якийсь жах", - пригадала лучанка Лілія Нестерук.



"Таке враження, що ці будівлі нікому не потрібні. Можна фонд розмістити, ще щось. Це для мене взагалі жах", - розповів житель Луцького району Юрій Горошко.



"Ми декілька днів тому з чоловіком говорили, як у центрі міста може бути отаке", - зазначила лучанка Катерина Луговська.



Начальник відділу охорони Луцького технічного університету Микола Козлюк розповів, на балансі цього закладу освіти знаходиться будівля.



"Непотребу тут було багато, свого часу приміщення капітально прибрали. Повичищали, повикидали сміття, пляшки, все. Три чи чотири машини сміття поїхало на Брище. Тут консул польський приїжджав, сказав, щоб їх зберегти, бо вони хочуть востановити старовину, щоб було так як колись, то ми їх так і не викидаємо", - каже Микола Козлюк.



Будинок по вулиці Винниченка спроектований в кінці 20-х років у стилі академічного класицизму, розповів краєзнавець, керівник міського відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис. Таких пам’яток, каже він, на Волині мало.



"Якщо подивитися на його конструкцію, то він нагадує замкнуті двори палаців, відносить нас до іншої епохи. Після будівництва тут був земельний банк і до 39 року у цих стінах був лише банк. Під час другої світової війни тут була якась установа окупаційної влади німецької, а вже потім, після війни був будинок офіцерів. В 90-х роках здавалося приміщення в оренду і десь після 2010 року передали ЛНТУ. Вода капає, затікає, грибок починається і загалом зрозуміло, будь-яка споруда, якщо вона не використовується з часом руйнується", - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, краєзнавець Олександр Котис.



Історична пам'ятка на балансі Луцького національного технічного університету з 2016 року, розповів ректор вишу. Будівля, каже, нині під охороною. У ній, зі слів Петра Савчука, частково проводилися косметичні ремонти.



"Чому ми не виконуємо більш масштабні роботи, хоча ми і власні кошти маємо і незважаючи, що це дороговартісний об’єкт, принаймні ремонтно-реставраційні роботи вартують близько 40 мільйонів гривень. Проектно-кошторисна документація, яка теж нами підготовлена, ми її на сьогодні не можемо затвердити, щоб претендувати навіть на грант, тому що немає документа на землю, це з 2015 року



Зараз держгеокадастр, це вже більше року, ми не розуміємо чому технічно просто не видається даний документ. Ми пройшли конкурсний відбір на програму «Україна, Польща, Білорусь» на два мільйона євро, це. Практично, було б левова частка робіт зроблена і там мав бути мовно-культурний центр міського і обласного масштабу. Я вам гарантую. Що ми своїми силами його зробимо. Цього року додатково надійде до бюджету вузу 17,7 мільйонів гривень. Однак, зараз все одно все буде впиратися в документацію", - пояснив ситуацію із реставрацією приміщення ректор університету.



Ремонтувати приміщення університет може, розповів начальник Управління містобудування та архітектури Веніамін Туз. А перекрити дах, каже він, без дозвільних документів не зможуть.



В середині приміщення збереглося чимало автентичного, говорить краєзнавець Олександр Котис. Це – ручки на вікнах, перила на сходах, плитка на підлозі. Під час реставрації каже він – на це потрібно зважити і максимально відновити той вигляд будівлі, який був раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок офіцерів - історичну пам’ятку, що на вулиці Винниченка 8, не реставрують через відсутність документів на землю.Про це розповів Суспільному ректор волинського вишуСаме на балансі технічного університету знаходиться будівля, яка у минулому слугувала приміщенням земельного банку.Лучанинрозповідає, якою пам’ятає цю будівлю. Свого прізвища чоловік не називає."Внизу був бар, більярд, все працювало. Нагорі був музей авіаційної частини, яка тут стояла. Зверху зал є, де виступали наші артисти, я їх дивився", - каже лучанин Олег.Волиняни, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, про занедбаний будинок в центрі міста коментують так:"Я пам’ятаю, ми сюди студентами на дискотеку ходили, це були двохтисячні роки. У центрі міста стоїть такий привид, вже до цього часу можна було знайти якесь застосування цій будівлі, це якийсь жах", - пригадала лучанка"Таке враження, що ці будівлі нікому не потрібні. Можна фонд розмістити, ще щось. Це для мене взагалі жах", - розповів житель Луцького району"Ми декілька днів тому з чоловіком говорили, як у центрі міста може бути отаке", - зазначила лучанкаНачальник відділу охорони Луцького технічного університетурозповів, на балансі цього закладу освіти знаходиться будівля."Непотребу тут було багато, свого часу приміщення капітально прибрали. Повичищали, повикидали сміття, пляшки, все. Три чи чотири машини сміття поїхало на Брище. Тут консул польський приїжджав, сказав, щоб їх зберегти, бо вони хочуть востановити старовину, щоб було так як колись, то ми їх так і не викидаємо", - каже Микола Козлюк.Будинок по вулиці Винниченка спроектований в кінці 20-х років у стилі академічного класицизму, розповів краєзнавець, керівник міського відділу охорони культурної спадщини. Таких пам’яток, каже він, на Волині мало."Якщо подивитися на його конструкцію, то він нагадує замкнуті двори палаців, відносить нас до іншої епохи. Після будівництва тут був земельний банк і до 39 року у цих стінах був лише банк. Під час другої світової війни тут була якась установа окупаційної влади німецької, а вже потім, після війни був будинок офіцерів. В 90-х роках здавалося приміщення в оренду і десь після 2010 року передали ЛНТУ. Вода капає, затікає, грибок починається і загалом зрозуміло, будь-яка споруда, якщо вона не використовується з часом руйнується", - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради, краєзнавець Олександр Котис.Історична пам'ятка на балансі Луцького національного технічного університету з 2016 року, розповів ректор вишу. Будівля, каже, нині під охороною. У ній, зі слів Петра Савчука, частково проводилися косметичні ремонти."Чому ми не виконуємо більш масштабні роботи, хоча ми і власні кошти маємо і незважаючи, що це дороговартісний об’єкт, принаймні ремонтно-реставраційні роботи вартують близько 40 мільйонів гривень. Проектно-кошторисна документація, яка теж нами підготовлена, ми її на сьогодні не можемо затвердити, щоб претендувати навіть на грант, тому що немає документа на землю, це з 2015 рокуЗараз держгеокадастр, це вже більше року, ми не розуміємо чому технічно просто не видається даний документ. Ми пройшли конкурсний відбір на програму «Україна, Польща, Білорусь» на два мільйона євро, це. Практично, було б левова частка робіт зроблена і там мав бути мовно-культурний центр міського і обласного масштабу. Я вам гарантую. Що ми своїми силами його зробимо. Цього року додатково надійде до бюджету вузу 17,7 мільйонів гривень. Однак, зараз все одно все буде впиратися в документацію", - пояснив ситуацію із реставрацією приміщення ректор університету.Ремонтувати приміщення університет може, розповів начальник Управління містобудування та архітектури. А перекрити дах, каже він, без дозвільних документів не зможуть.В середині приміщення збереглося чимало автентичного, говорить краєзнавець Олександр Котис. Це – ручки на вікнах, перила на сходах, плитка на підлозі. Під час реставрації каже він – на це потрібно зважити і максимально відновити той вигляд будівлі, який був раніше.

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