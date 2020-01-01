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Відійшов у вічність директор школи на Волині

Відійшов у вічність директор школи на Волині
Помер директор загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Оленівка Рожищенського району Микола Ліщенко із села Сокіл.

Серце педагога перестало битися у вівторок, 18 лютого. Про це Район.Рожище повідомили односельці чоловіка.

Микола Ліщенко помер у відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким та колегам чоловіка.

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Теги: смерть, директор, Волинь
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