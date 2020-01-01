Відійшов у вічність директор школи на Волині

Микола Ліщенко із села Сокіл.



Серце педагога перестало битися у вівторок, 18 лютого. Про це



Микола Ліщенко помер у відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким та колегам чоловіка.

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