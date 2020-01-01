Відійшов у вічність директор школи на Волині
Сьогодні, 10:58
Помер директор загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Оленівка Рожищенського району Микола Ліщенко із села Сокіл.
Серце педагога перестало битися у вівторок, 18 лютого. Про це Район.Рожище повідомили односельці чоловіка.
Микола Ліщенко помер у відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким та колегам чоловіка.
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Серце педагога перестало битися у вівторок, 18 лютого. Про це Район.Рожище повідомили односельці чоловіка.
Микола Ліщенко помер у відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким та колегам чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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