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У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО

У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
У Любомлі біля храму Св. Архистратига Михаїла невідомі розбили секцію церковної загорожі.

Про це у соцмережах повідомив благочинний Любомльського району, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла протоієрей Віктор Возняк., пише "Кордон".

“Одні будують, інші руйнують. В ніч проти цієї неділі нам розбили одну секцію церковної огорожі. Господи, прости їм, бо не знають, що роблять… Може в кого є така секція? Були б дуже вдячні…”, – зазначив настоятель храму.

У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО

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Теги: Любомль, вандали, церква
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