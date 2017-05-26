У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО





Про це у соцмережах повідомив благочинний Любомльського району, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла протоієрей Віктор Возняк., пише



“Одні будують, інші руйнують. В ніч проти цієї неділі нам розбили одну секцію церковної огорожі. Господи, прости їм, бо не знають, що роблять… Може в кого є така секція? Були б дуже вдячні…”, – зазначив настоятель храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі біля храму Св. Архистратига Михаїла невідомі розбили секцію церковної загорожі.Про це у соцмережах повідомив благочинний Любомльського району, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла протоієрей, пише "Кордон". “Одні будують, інші руйнують. В ніч проти цієї неділі нам розбили одну секцію церковної огорожі. Господи, прости їм, бо не знають, що роблять… Може в кого є така секція? Були б дуже вдячні…”, – зазначив настоятель храму.

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