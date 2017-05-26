У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Любомлі біля храму Св. Архистратига Михаїла невідомі розбили секцію церковної загорожі.
Про це у соцмережах повідомив благочинний Любомльського району, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла протоієрей Віктор Возняк., пише "Кордон".
“Одні будують, інші руйнують. В ніч проти цієї неділі нам розбили одну секцію церковної огорожі. Господи, прости їм, бо не знають, що роблять… Може в кого є така секція? Були б дуже вдячні…”, – зазначив настоятель храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережах повідомив благочинний Любомльського району, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла протоієрей Віктор Возняк., пише "Кордон".
“Одні будують, інші руйнують. В ніч проти цієї неділі нам розбили одну секцію церковної огорожі. Господи, прости їм, бо не знають, що роблять… Може в кого є така секція? Були б дуже вдячні…”, – зазначив настоятель храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені
Сьогодні, 11:28
У місті на Волині біля церкви вандали понищили огорожу. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Земля: за мить до катастрофи
Сьогодні, 11:00
Медіа