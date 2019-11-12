На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені





Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний закінчився, - повідомляє



Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.



"Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться у повідомлені.



У штабі наголосили, що ситуація повністю контрольована.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті обстрілів вранці у вівторок, 18 лютого, один військовий загинув, четверо отримали поранення.Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний закінчився, - повідомляє прес-центр ООС. Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією."Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться у повідомлені.У штабі наголосили, що ситуація повністю контрольована.

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