На Рівненщині – друга смерть від грипу





Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр у facebook.



Зазначається, що чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого його госпіталізували з діагнозом грип А.



На жаль, реанімаційні заходи виявились неефективними та 17 лютого чоловік помер.



"Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявлено РНК вірусу грипу А", - йдеться у повідомлені.



Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу. До слова, це в

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