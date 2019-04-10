На Рівненщині – друга смерть від грипу
Сьогодні, 11:45
На Рівненщині від ускладнень грипу помер 57-річний житель Сарненського району.
Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр у facebook.
Зазначається, що чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого його госпіталізували з діагнозом грип А.
На жаль, реанімаційні заходи виявились неефективними та 17 лютого чоловік помер.
"Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявлено РНК вірусу грипу А", - йдеться у повідомлені.
Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу. До слова, це вже другий летальний випадок від ускладнень грипу у Рівненській області з початку року.
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Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр у facebook.
Зазначається, що чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого його госпіталізували з діагнозом грип А.
На жаль, реанімаційні заходи виявились неефективними та 17 лютого чоловік помер.
"Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявлено РНК вірусу грипу А", - йдеться у повідомлені.
Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу. До слова, це вже другий летальний випадок від ускладнень грипу у Рівненській області з початку року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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