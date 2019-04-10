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На Рівненщині – друга смерть від грипу

На Рівненщині – друга смерть від грипу
На Рівненщині від ускладнень грипу помер 57-річний житель Сарненського району.

Про це інформує Рівненський обласний лабораторний центр у facebook.

Зазначається, що чоловік 30 січня захворів та звернувся за медичною допомогою у районну лікарню, а згодом, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, 12 лютого його госпіталізували з діагнозом грип А.

На жаль, реанімаційні заходи виявились неефективними та 17 лютого чоловік помер.

"Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР у хворого виявлено РНК вірусу грипу А", - йдеться у повідомлені.

Чоловік мав хронічні захворювання та не був вакцинований проти грипу. До слова, це вже другий летальний випадок від ускладнень грипу у Рівненській області з початку року.

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Теги: грип, смерть, Рівненщина
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