На Ковельському водосховищі двоє чоловіків ловили рибу «екранами»





Так, склали 15 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та один - за ч. 1 ст. 85-1 (продаж заборонених знарядь лову), - інформує



Оформили шість актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 14 заборонених знарядь лову.



У порушників вилучили 3 кілограми риби 6 заборонених знарядь лову (сітні). Наклали штрафів на суму 748 гривень. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 785 грн, повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Так, з 11 по 14 лютого 2020 року державні інспектори рибопатруля здійснили рибоохоронний рейд водоймами Старовижівського та Ковельського районів.



11 лютого зафіксували два порушення правил рибальства. Інцидент стався на Ковельському водосховищі, поблизу міста Ковель. Викрили двох чоловіків, що знаходилися поблизу водойми з забороненими знаряддями, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені правилами рибальства - трьома «екранами». Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.



На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства.



14 лютого під час рибоохоронної роботи на озері Синове Старовижівського району знайшли безхазяйне майно. Вилучили 3 риболовецькі сітки. У сітках знаходилося 35 карасів. Рибу випустили у водойму. Склали відповідні акти.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період з 10 по 17 лютого державні інспектори рибоохоронного патруля зафіксували 29 порушень.Так, склали 15 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та один - за ч. 1 ст. 85-1 (продаж заборонених знарядь лову), - інформує Волинський рибпатруль. Оформили шість актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 14 заборонених знарядь лову.У порушників вилучили 3 кілограми риби 6 заборонених знарядь лову (сітні). Наклали штрафів на суму 748 гривень. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 785 грн, повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляТак, з 11 по 14 лютого 2020 року державні інспектори рибопатруля здійснили рибоохоронний рейд водоймами Старовижівського та Ковельського районів.11 лютого зафіксували два порушення правил рибальства. Інцидент стався на Ковельському водосховищі, поблизу міста Ковель. Викрили двох чоловіків, що знаходилися поблизу водойми з забороненими знаряддями, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені правилами рибальства - трьома «екранами». Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства.14 лютого під час рибоохоронної роботи на озері Синове Старовижівського району знайшли безхазяйне майно. Вилучили 3 риболовецькі сітки. У сітках знаходилося 35 карасів. Рибу випустили у водойму. Склали відповідні акти.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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