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Весна у лютому: синоптик прогнозує тепло в Україні

Весна у лютому: синоптик прогнозує тепло в Україні
В Україні 19-го лютого переважатиме суха погода із сонячними проясненнями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.

Тільки в районі Приазов'я пройдуть незначні дощі, а в Карпатах йтиме невеликий сніг.

"Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним", - йдеться у повідомлені.

Температура повітря найближчої ночі - близько нуля, на Сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікують +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів.


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Теги: погода, синоптик, Наталя Діденко
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