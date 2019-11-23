Весна у лютому: синоптик прогнозує тепло в Україні

В Україні 19-го лютого переважатиме суха погода із сонячними проясненнями.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикТільки в районі Приазов'я пройдуть незначні дощі, а в Карпатах йтиме невеликий сніг."Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним", - йдеться у повідомлені.Температура повітря найближчої ночі - близько нуля, на Сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікують +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів.