Весна у лютому: синоптик прогнозує тепло в Україні
Сьогодні, 12:20
В Україні 19-го лютого переважатиме суха погода із сонячними проясненнями.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
Тільки в районі Приазов'я пройдуть незначні дощі, а в Карпатах йтиме невеликий сніг.
"Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним", - йдеться у повідомлені.
Температура повітря найближчої ночі - близько нуля, на Сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікують +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
Тільки в районі Приазов'я пройдуть незначні дощі, а в Карпатах йтиме невеликий сніг.
"Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним", - йдеться у повідомлені.
Температура повітря найближчої ночі - близько нуля, на Сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікують +3+9 градусів, на Півдні до +10 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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