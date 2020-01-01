На Волині судили німця, який побив колишнього чоловіка своєї коханої





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Так, 16 вересня 2019 року, поблизу залізничного переїзду Любитів Ковельського району, обвинувачений побив ексчоловіка своєї співмешканки за те, що він переслідував жінку (незважаючи на встановлені законні обмеження), оскільки не зміг змиритися з тим, що їхній шлюб розпався.



Як стверджує німець, потерпілий під час останньої зустрічі з ексдружиною загасив недопалок на її шиї. Обвинувачений вирішив зустрітися з ним, щоб якось вплинути, проте їхня розмова переросла у конфлікт. У підсумку громадянин Німеччини вдарив потерпілого. Коли той упав, він продовжив наносити йому удари в голову та тулуб. Наостанок він загасив об його ліве передпіччя тліючий недопалок. У суді обвинувачений зазначає, що такі його дії були реакцією на ушкодження, які потерпілий наніс його співмешканці.



Суд, враховуючи всі обставини, покарав німця штрафом (1020 гривень). Окрім цього, він сплатить потерпілому 12 000 гривень відшкодування за лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин Німеччини заплатить штраф за побиття колишнього чоловіка своєї співмешканки.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент. Так, 16 вересня 2019 року, поблизу залізничного переїзду Любитів Ковельського району, обвинувачений побив ексчоловіка своєї співмешканки за те, що він переслідував жінку (незважаючи на встановлені законні обмеження), оскільки не зміг змиритися з тим, що їхній шлюб розпався.Як стверджує німець, потерпілий під час останньої зустрічі з ексдружиною загасив недопалок на її шиї. Обвинувачений вирішив зустрітися з ним, щоб якось вплинути, проте їхня розмова переросла у конфлікт. У підсумку громадянин Німеччини вдарив потерпілого. Коли той упав, він продовжив наносити йому удари в голову та тулуб. Наостанок він загасив об його ліве передпіччя тліючий недопалок. У суді обвинувачений зазначає, що такі його дії були реакцією на ушкодження, які потерпілий наніс його співмешканці.Суд, враховуючи всі обставини, покарав німця штрафом (1020 гривень). Окрім цього, він сплатить потерпілому 12 000 гривень відшкодування за лікування.

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