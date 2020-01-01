На Волині через гілля на дорозі – аварія: постраждала жінка
Сьогодні, 12:50
На дорозі між селами Овадне і Верба ввечері 17 лютого трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про аварію повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, - пише "Район.Володимир-Волинський".
Житель села Льотниче на автомобілі Volkswagen Transporter рухався у напрямку села Верба. За ним їхав ЗАЗ, за кермом якого був мешканець села Овадне.
Водій Volkswagen побачив на дорозі гілля і пригальмував, водій ЗАЗу не встиг вчасно зреагувати і вдарив у задню частину авто.
Внаслідок аварії 30-річна мешканка села Овадне отримала численні травми і була госпіталізована у хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Обидва автомобілі доставлені на майданчик міського відділу поліції.
Поліція перевіряє усі обставини цього випадку.
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Про аварію повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, - пише "Район.Володимир-Волинський".
Житель села Льотниче на автомобілі Volkswagen Transporter рухався у напрямку села Верба. За ним їхав ЗАЗ, за кермом якого був мешканець села Овадне.
Водій Volkswagen побачив на дорозі гілля і пригальмував, водій ЗАЗу не встиг вчасно зреагувати і вдарив у задню частину авто.
Внаслідок аварії 30-річна мешканка села Овадне отримала численні травми і була госпіталізована у хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Обидва автомобілі доставлені на майданчик міського відділу поліції.
Поліція перевіряє усі обставини цього випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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