У Ківерцівському районі горіли три хати-пустки: ймовірна причина – підпал
Сьогодні, 13:15
У селі Клепачів Ківерцівського району 17 лютого трапилася пожежа у трьох занедбаних будинках.
Так, 18:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у двох будинках-пустках, розташованих поблизу лісового масиву у селі Клепачів Ківерцівського району, - про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 1-ої ДПРЧ м. Луцька. О 19:20 загорання локалізували, о 20:05 – ліквідували. Унаслідок пожежі в одній будівлі знищено дерев’яну обрешітку, пошкоджені хатні речі, в іншій – також пошкоджені хатні речі та сходова клітка. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок підпалу.
Також, близько 22-ї години вогонь спалахнув у ще одній хаті-пустці в селі Клепачів. Пожежу, за попередніми даними, спричинив підпал, ліквідували о 23:30. Вогонь знищив 80% будівлі.
Правоохоронні органи з'ясовують обставини виникнення пожеж та встановлюють особу чи осіб, причетних до підпалів.
Головне фото - ілюстративне.
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Так, 18:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у двох будинках-пустках, розташованих поблизу лісового масиву у селі Клепачів Ківерцівського району, - про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 1-ої ДПРЧ м. Луцька. О 19:20 загорання локалізували, о 20:05 – ліквідували. Унаслідок пожежі в одній будівлі знищено дерев’яну обрешітку, пошкоджені хатні речі, в іншій – також пошкоджені хатні речі та сходова клітка. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок підпалу.
Також, близько 22-ї години вогонь спалахнув у ще одній хаті-пустці в селі Клепачів. Пожежу, за попередніми даними, спричинив підпал, ліквідували о 23:30. Вогонь знищив 80% будівлі.
Правоохоронні органи з'ясовують обставини виникнення пожеж та встановлюють особу чи осіб, причетних до підпалів.
Головне фото - ілюстративне.
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