Чоловік побив вилами рідного брата на Рівненщині. ФОТО





Повідомлення про те, що лікарі надавали допомогу 53-річному чоловікові із колото-різаними ранами обличчя та ротової порожнини до поліції надійшло вчора, 17 лютого, близько 13:30, - повідомляє



Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що 53-річний житель села Вітковичі прийшов до батьківської хати, аби забрати свій подовжувач. У цей час його саме використовував для роботи січкарні молодший брат. Спроба відібрати вийшла невдалою — 39-річний чоловік накинувся із вилами на старшого, внаслідок чого завдав удар в обличчя.



Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Слідчі Березнівського відділення поліції вирішують питання про повідомлення йому про підозру у замаху на умисне вбивство за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Потерпілого госпіталізували до лікарні обласного центру. Його життю нічого не загрожує.



Як з’ясували поліцейські, брати конфліктували постійно. До того ж, затриманий уже потрапляв у поле зору правоохоронців за опір поліцейським.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція за замах на вбивство брата затримала 39-річного жителя Березнівського району. Чоловік із вилами накинувся на рідного брата.Повідомлення про те, що лікарі надавали допомогу 53-річному чоловікові із колото-різаними ранами обличчя та ротової порожнини до поліції надійшло вчора, 17 лютого, близько 13:30, - повідомляє ГУНП у Рівненській області. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що 53-річний житель села Вітковичі прийшов до батьківської хати, аби забрати свій подовжувач. У цей час його саме використовував для роботи січкарні молодший брат. Спроба відібрати вийшла невдалою — 39-річний чоловік накинувся із вилами на старшого, внаслідок чого завдав удар в обличчя.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Слідчі Березнівського відділення поліції вирішують питання про повідомлення йому про підозру у замаху на умисне вбивство за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Потерпілого госпіталізували до лікарні обласного центру. Його життю нічого не загрожує.Як з’ясували поліцейські, брати конфліктували постійно. До того ж, затриманий уже потрапляв у поле зору правоохоронців за опір поліцейським.

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