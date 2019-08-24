У центрі Луцька провалилася автівка





Фото інциденту на своїй сторінці у facebook опублікував депутат Андрій Білан.



"Ще в п’ятницю, 14 лютого, інформував департамент ЖКГ про провалля на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал. Приїхали, засипали пісочком", - повідомив депутат.



Андрій Білан додав, що 18 лютого на цьому місці провалився автомобіль Peugeot.

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