У центрі Луцька провалилася автівка
Сьогодні, 13:55
У Луцьку на вулиці Лесі Українки провалився автомобіль.
Фото інциденту на своїй сторінці у facebook опублікував депутат Андрій Білан.
"Ще в п’ятницю, 14 лютого, інформував департамент ЖКГ про провалля на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал. Приїхали, засипали пісочком", - повідомив депутат.
Андрій Білан додав, що 18 лютого на цьому місці провалився автомобіль Peugeot.
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Фото інциденту на своїй сторінці у facebook опублікував депутат Андрій Білан.
"Ще в п’ятницю, 14 лютого, інформував департамент ЖКГ про провалля на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал. Приїхали, засипали пісочком", - повідомив депутат.
Андрій Білан додав, що 18 лютого на цьому місці провалився автомобіль Peugeot.
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Коментарі 1
Після ремонту ще року не пройшло ,а вже все тріщить по швам. Як ви остогидли із своїм відмиванням коштів нешановна міськрада...
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