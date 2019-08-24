вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька провалилася автівка

У центрі Луцька провалилася автівка
У Луцьку на вулиці Лесі Українки провалився автомобіль.

Фото інциденту на своїй сторінці у facebook опублікував депутат Андрій Білан.

"Ще в п’ятницю, 14 лютого, інформував департамент ЖКГ про провалля на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал. Приїхали, засипали пісочком", - повідомив депутат.

Андрій Білан додав, що 18 лютого на цьому місці провалився автомобіль Peugeot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лесі Українки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Після ремонту ще року не пройшло ,а вже все тріщить по швам. Як ви остогидли із своїм відмиванням коштів нешановна міськрада...
Відповісти
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі у пасажира автомобіля знайшли наркотичні таблетки
Сьогодні, 14:05
Нове життя Старого міста: як планують відновлювати історичну частину Луцька
Сьогодні, 13:58
У центрі Луцька провалилася автівка
Сьогодні, 13:55
Чоловік побив вилами рідного брата на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 13:30
У Ківерцівському районі горіли три хати-пустки: ймовірна причина – підпал
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО
24 серпень, 2019, 14:45
Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
21 липень, 2019, 21:39
У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди
28 грудень, 2018, 10:23
Луцька вулиця на столітніх фото Луцька вулиця на столітніх фото
21 серпень, 2018, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали чоловіків із повними рюкзаками контрабандних цигарок
Сьогодні, 15:15
 0
У річці на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:10
 0
На «Ягодині» вилучили сільськогосподарську техніку
Сьогодні, 14:57
 0
Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі
Сьогодні, 14:46
 0
Натуральні спеції та вакуум: як коптять м’ясо у «Там Там Сімейні традиції». ФОТО*
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8