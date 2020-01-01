У Володимирі у пасажира автомобіля знайшли наркотичні таблетки
Сьогодні, 14:05
17-го лютого патрульні поліцейські під час перевірки авто у Володимирі-Волинському виявили нарковмісні таблетки “Трамадол” у пасажира з Нововолинська.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Близько 20:45, патрулюючи вулицю Данила Галицького, правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ЗАЗ під керуванням 41-річного чоловіка.
Під час поверхневого огляду в пасажира, 44-річного жителя міста Нововолинськ виявили 10 таблеток лікарського засобу “Трамадол”.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Трамадол» включено до переліку наркотичних речовин, обіг яких обмежено.
Знайдене та автомобіль правоохоронці вилучили. Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Близько 20:45, патрулюючи вулицю Данила Галицького, правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ЗАЗ під керуванням 41-річного чоловіка.
Під час поверхневого огляду в пасажира, 44-річного жителя міста Нововолинськ виявили 10 таблеток лікарського засобу “Трамадол”.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Трамадол» включено до переліку наркотичних речовин, обіг яких обмежено.
Знайдене та автомобіль правоохоронці вилучили. Триває перевірка.
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