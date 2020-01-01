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У Володимирі у пасажира автомобіля знайшли наркотичні таблетки

У Володимирі у пасажира автомобіля знайшли наркотичні таблетки
17-го лютого патрульні поліцейські під час перевірки авто у Володимирі-Волинському виявили нарковмісні таблетки “Трамадол” у пасажира з Нововолинська.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Близько 20:45, патрулюючи вулицю Данила Галицького, правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ЗАЗ під керуванням 41-річного чоловіка.

Під час поверхневого огляду в пасажира, 44-річного жителя міста Нововолинськ виявили 10 таблеток лікарського засобу “Трамадол”.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Трамадол» включено до переліку наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

Знайдене та автомобіль правоохоронці вилучили. Триває перевірка.

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Теги: Володимир, нарковмісні таблетки
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