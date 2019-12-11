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На Волині понад 300 людей потрапили до лікарень через ГРВІ

На Волині понад 300 людей потрапили до лікарень через ГРВІ
На Волині епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ перевищені в усіх районах області, окрім Старовижівського та Луцького.

Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, - пише Суспільне Волині.

За її словами, станом на сьогодні призупинили навчання у понад 50-ти волинських освітніх закладах.

"Інтенсивний показник захворюваності — вищий епідемічного порогу на 75%, що відповідає високому епідемічному рівню активності циркуляції вірусів.

Впродовж попереднього тижня грипом та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб, що знаходиться на рівні попереднього тижня. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ зменшилась на 14% і становить 321 проти 375 осіб попереднього тижня.

Всього з початку епідсезону на Волині перехворіло понад 108 тисяч мешканців області. Найбільший ріст захворюваності відбувся серед дорослого населення — це на 16%, а натомість у віковій групі 5-14 років відбулося зниження захворюваності на 11%, що пояснюється ефективністю запровадження обмежувальних заходів", - розповідає лікарка Ірина Єнжиєвська.

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь, ситуація
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