На Волині понад 300 людей потрапили до лікарень через ГРВІ





Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, - пише



За її словами, станом на сьогодні призупинили навчання у понад 50-ти волинських освітніх закладах.



"Інтенсивний показник захворюваності — вищий епідемічного порогу на 75%, що відповідає високому епідемічному рівню активності циркуляції вірусів.



Впродовж попереднього тижня грипом та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб, що знаходиться на рівні попереднього тижня. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ зменшилась на 14% і становить 321 проти 375 осіб попереднього тижня.



Всього з початку епідсезону на Волині перехворіло понад 108 тисяч мешканців області. Найбільший ріст захворюваності відбувся серед дорослого населення — це на 16%, а натомість у віковій групі 5-14 років відбулося зниження захворюваності на 11%, що пояснюється ефективністю запровадження обмежувальних заходів", - розповідає лікарка Ірина Єнжиєвська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ перевищені в усіх районах області, окрім Старовижівського та Луцького.Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру, - пише Суспільне Волині. За її словами, станом на сьогодні призупинили навчання у понад 50-ти волинських освітніх закладах."Інтенсивний показник захворюваності — вищий епідемічного порогу на 75%, що відповідає високому епідемічному рівню активності циркуляції вірусів.Впродовж попереднього тижня грипом та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб, що знаходиться на рівні попереднього тижня. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ зменшилась на 14% і становить 321 проти 375 осіб попереднього тижня.Всього з початку епідсезону на Волині перехворіло понад 108 тисяч мешканців області. Найбільший ріст захворюваності відбувся серед дорослого населення — це на 16%, а натомість у віковій групі 5-14 років відбулося зниження захворюваності на 11%, що пояснюється ефективністю запровадження обмежувальних заходів", - розповідає лікарка Ірина Єнжиєвська.

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