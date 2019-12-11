На Волині понад 300 людей потрапили до лікарень через ГРВІ
Сьогодні, 14:23
На Волині епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ перевищені в усіх районах області, окрім Старовижівського та Луцького.
Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, - пише Суспільне Волині.
За її словами, станом на сьогодні призупинили навчання у понад 50-ти волинських освітніх закладах.
"Інтенсивний показник захворюваності — вищий епідемічного порогу на 75%, що відповідає високому епідемічному рівню активності циркуляції вірусів.
Впродовж попереднього тижня грипом та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб, що знаходиться на рівні попереднього тижня. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ зменшилась на 14% і становить 321 проти 375 осіб попереднього тижня.
Всього з початку епідсезону на Волині перехворіло понад 108 тисяч мешканців області. Найбільший ріст захворюваності відбувся серед дорослого населення — це на 16%, а натомість у віковій групі 5-14 років відбулося зниження захворюваності на 11%, що пояснюється ефективністю запровадження обмежувальних заходів", - розповідає лікарка Ірина Єнжиєвська.
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Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, - пише Суспільне Волині.
За її словами, станом на сьогодні призупинили навчання у понад 50-ти волинських освітніх закладах.
"Інтенсивний показник захворюваності — вищий епідемічного порогу на 75%, що відповідає високому епідемічному рівню активності циркуляції вірусів.
Впродовж попереднього тижня грипом та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб, що знаходиться на рівні попереднього тижня. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ зменшилась на 14% і становить 321 проти 375 осіб попереднього тижня.
Всього з початку епідсезону на Волині перехворіло понад 108 тисяч мешканців області. Найбільший ріст захворюваності відбувся серед дорослого населення — це на 16%, а натомість у віковій групі 5-14 років відбулося зниження захворюваності на 11%, що пояснюється ефективністю запровадження обмежувальних заходів", - розповідає лікарка Ірина Єнжиєвська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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