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Судили волинянку, яка вкрала у магазині чоловічі бритви

Судили волинянку, яка вкрала у магазині чоловічі бритви
Судили жительку міста Рожище, яка вчинила крадіжку у магазині.

Слухання справи відбулось 12 лютого. Про це йдеться у вироку суду,- пише Район.Рожище.

Зазначається, що жінка 24 грудня близько 15:00, перебуваючи в приміщенні рожищенського магазину «Єва», таємно викрала два чоловічі станки для гоління «Gillette Skinguard» вартістю 296 гривень за кожен та один станок для гоління чоловічий марки «Bic Flex 3 Easy» вартістю 154 гривень, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 746 гривень.

У підготовчому судовому засіданні жінка свою вину в інкримінованому їй злочині визнала повністю. Завдані збитки потерпілій стороні відшкодувала.

Між представником потерпілої сторони та обвинуваченою укладена угода про примирення. Суд ухвалив угоду затвердити. Визнати жінку винною у вчиненні злочину, призначивши узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

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Теги: суд, волинянка, крадіжка
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