Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі

Волинянин обікрав вантажівку, яка належить 38-річному жителю Чернівецької області.Як повідомив потерпілий, подія сталася на автостоянці у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.З вантажного автомобіля невідомий викрав пістолет для відкручування колес, газовий балон для приготування їжі, пусковий кабель, два домкрати та продукти харчування. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 9 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 34-річний житель Ковеля.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.Головне фото - ілюстративне.