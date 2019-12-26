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Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі

Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі
Волинянин обікрав вантажівку, яка належить 38-річному жителю Чернівецької області.

Як повідомив потерпілий, подія сталася на автостоянці у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.

З вантажного автомобіля невідомий викрав пістолет для відкручування колес, газовий балон для приготування їжі, пусковий кабель, два домкрати та продукти харчування. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 9 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 34-річний житель Ковеля.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: вантажівка, крадіжка, Ковель
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