На «Ягодині» вилучили сільськогосподарську техніку





Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.



12 лютого року громадянин України подав митну декларацію, відповідно до якої в митному режимі «імпорт» переміщується товар «Сільськогосподарська техніка: Розкидачі мінеральних добрив «TYTAN 600 L».



У результаті проведення повного митного огляду транспортного засобу встановили невідповідність зазначеного товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію товару та накладання штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» вилучили сільськогосподарську техніку на суму понад 100 тисяч гривень.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.12 лютого року громадянин України подав митну декларацію, відповідно до якої в митному режимі «імпорт» переміщується товар «Сільськогосподарська техніка: Розкидачі мінеральних добрив «TYTAN 600 L».У результаті проведення повного митного огляду транспортного засобу встановили невідповідність зазначеного товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію товару та накладання штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення.

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