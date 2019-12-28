На Волині затримали чоловіків із повними рюкзаками контрабандних цигарок

Двох громадян України затримали 18 лютого вночі прикордонники Луцького загону біля українсько-білоруського кордону.Про це інформує Держприкордонслужба.Нічних мандрівників зупинив прикордонний наряд відділу «Світязь» спільно з оперативними співробітниками за 50 метрів від держрубежу.Чоловіки, які похапцем пробиралися через кордон, йшли не з пустими руками. З собою на двох вони прихопили три напаковані сигаретами рюкзаки. Всього чоловіки переносили 65 блоків сигарет білоруського виробництва.Наразі на порушників склали відповідні матеріали. Тютюнові вироби на суму близько 20 тисяч гривень вилучили.