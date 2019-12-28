Через «Ягодин» чоловік хотів незаконно ввезти вантажний Mercedes

На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення автомобіля Mercedes-Benz.Зазначається, що громадянин України, на підставі доручення керівника товариства, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких в митному режимі «імпорт» переміщувався вантажний автомобіль, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.З метою перевірки законності ввезення на територію України цього транспортного засобу, ініціювали та направили запити до офіційного представника «Мерседес» в Україні ПрАТ «Автокапітал». Відповідно до отриманої відповіді встановили, що дата виготовлення автомобіля зазначена в реєстраційному сертифікаті не відповідає даті виготовлення зазначеній в листі-відповіді від офіційного представника.Таким чином, керівник товариства при ввезенні на митну територію України вантажного автомобіля марки Mercedes, вчинив дії з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів одержаних незаконним шляхом та таких, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.