У річці на Волині знайшли тіло чоловіка





Його знайшли у вівторок, 18 лютого, - про це



За словами правоохоронців, тіло чоловіка направили на експертизу. У поліції припускають, що покійний – раніше зниклий волинянин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Навіз Рожищенського району у річці Стир виявили тіло чоловіка.Його знайшли у вівторок, 18 лютого, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.За словами правоохоронців, тіло чоловіка направили на експертизу. У поліції припускають, що покійний – раніше зниклий волинянин.

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