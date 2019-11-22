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У річці на Волині знайшли тіло чоловіка

У річці на Волині знайшли тіло чоловіка
Поблизу села Навіз Рожищенського району у річці Стир виявили тіло чоловіка.

Його знайшли у вівторок, 18 лютого, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

За словами правоохоронців, тіло чоловіка направили на експертизу. У поліції припускають, що покійний – раніше зниклий волинянин.

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Теги: смерть, тіло, річка, Навіз
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