У річці на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:10
Поблизу села Навіз Рожищенського району у річці Стир виявили тіло чоловіка.
Його знайшли у вівторок, 18 лютого, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, тіло чоловіка направили на експертизу. У поліції припускають, що покійний – раніше зниклий волинянин.
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Його знайшли у вівторок, 18 лютого, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, тіло чоловіка направили на експертизу. У поліції припускають, що покійний – раніше зниклий волинянин.
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