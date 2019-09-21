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На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч

На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч
На Волині на митному посту вилучили комп’ютерні комплектуючі.

Так, 18 лютого, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» заїхав автомобіль Mercedes-Benz, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

В результаті митного огляду авто, виявили процесори до персональних комп’ютерів марки INTEL CORE загальною вартістю 100 тисяч гривень.

Таким чином, чоловік намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.
На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч
На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч
На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч

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Теги: митниця, товар
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Коментарі 1
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Фото не відповідає новині. Посилання на джерело інформації відсутнє. Краще б проаналізувати ситуацію, чому процесори в Польщі дешевші ніж в Україні, чому офіційне представництво AMD та Intel відсутнє в Україні.
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