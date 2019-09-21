На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч





Так, 18 лютого, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» заїхав автомобіль Mercedes-Benz, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.



В результаті митного огляду авто, виявили процесори до персональних комп’ютерів марки INTEL CORE загальною вартістю 100 тисяч гривень.



Таким чином, чоловік намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



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