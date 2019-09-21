На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч
Сьогодні, 15:40
На Волині на митному посту вилучили комп’ютерні комплектуючі.
Так, 18 лютого, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» заїхав автомобіль Mercedes-Benz, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
В результаті митного огляду авто, виявили процесори до персональних комп’ютерів марки INTEL CORE загальною вартістю 100 тисяч гривень.
Таким чином, чоловік намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.
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Так, 18 лютого, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» заїхав автомобіль Mercedes-Benz, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
В результаті митного огляду авто, виявили процесори до персональних комп’ютерів марки INTEL CORE загальною вартістю 100 тисяч гривень.
Таким чином, чоловік намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.
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Коментарі 1
Фото не відповідає новині. Посилання на джерело інформації відсутнє. Краще б проаналізувати ситуацію, чому процесори в Польщі дешевші ніж в Україні, чому офіційне представництво AMD та Intel відсутнє в Україні.
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