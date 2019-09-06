У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак





Про це інформує фонд «СТОПРАК».



У четвер, 20 лютого, «СТОПРАК» спільно з обласним медичним центром онкології влаштовує безкоштовний прийом лікаря-онколога у амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: село Забороль, вул. Володимирська, 2.



Обстеження розпочнеться о 10 ранку. Прийом здійснюватиме гінеколог кабінету патології шийки матки Жанна Василівна Ващенюк.



Прийом - безкоштовний, гінекологічними наборами забезпечують усіх жінок.

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