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У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак

У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Жінки із села Забороль та ближніх сіл зможуть безкоштовно обстежитися на рак шийки матки.

Про це інформує фонд «СТОПРАК».

У четвер, 20 лютого, «СТОПРАК» спільно з обласним медичним центром онкології влаштовує безкоштовний прийом лікаря-онколога у амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: село Забороль, вул. Володимирська, 2.

Обстеження розпочнеться о 10 ранку. Прийом здійснюватиме гінеколог кабінету патології шийки матки Жанна Василівна Ващенюк.

Прийом - безкоштовний, гінекологічними наборами забезпечують усіх жінок.

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Теги: медицина, обстеження, рак
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