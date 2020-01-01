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Дітям із притулку на Волині хочуть влаштувати день краси: шукають перукарів-волонтерів

Дітям із притулку на Волині хочуть влаштувати день краси: шукають перукарів-волонтерів
У тимчасовому притулку для дітей, що у Рожищі, планують організувати день краси.

Про це повідомляє благодійна організація "Дарунок".

Днями представники організації відвідали притулок для дітей. Там живе 30 підопічних, які потрапили в заклад з неблагополучних сімей. Діткам придбали білизну, шкарпетки, засоби гігієни, канцелярію та фрукти на зібрану суму 3150 гривень. Також відвезли подаровані небайдужими одяг та взуття.

6 березня дітям хочуть зробити сучасні зачіски та підстригти їх, проте для цього потрібна допомога - запрошують до співпраці луцьких перукарів-волонтерів. Для того, щоб долучитись, можна написати коментар під дописом, повідомлення чи зателефонувати координатору акції – 0952125040 – Юлія.

Також благодійники планують відвезти дітям гуманітарну допомогу. Кошти можна надсилати за реквізитами:

ПриватБанк)
Рахунок 29244825509100
Благодійна організація Дарунок
ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570
Карта-ключ до рахунку Благодійної організації Дарунок
5169330516489900
Ясинчук Марія Віталіївна

Кошти просять надсилати з приміткою "Волинь".

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Теги: благодійність, день краси
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