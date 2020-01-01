Дітям із притулку на Волині хочуть влаштувати день краси: шукають перукарів-волонтерів





Про це повідомляє благодійна організація "Дарунок".



Днями представники організації відвідали притулок для дітей. Там живе 30 підопічних, які потрапили в заклад з неблагополучних сімей. Діткам придбали білизну, шкарпетки, засоби гігієни, канцелярію та фрукти на зібрану суму 3150 гривень. Також відвезли подаровані небайдужими одяг та взуття.



6 березня дітям хочуть зробити сучасні зачіски та підстригти їх, проте для цього потрібна допомога - запрошують до співпраці луцьких перукарів-волонтерів. Для того, щоб долучитись, можна написати коментар



Також благодійники планують відвезти дітям гуманітарну допомогу. Кошти можна надсилати за реквізитами:



ПриватБанк)

Рахунок 29244825509100

Благодійна організація Дарунок

ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570

Карта-ключ до рахунку Благодійної організації Дарунок

5169330516489900

Ясинчук Марія Віталіївна



Кошти просять надсилати з приміткою "Волинь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У тимчасовому притулку для дітей, що у Рожищі, планують організувати день краси.Про це повідомляє благодійна організація "Дарунок".Днями представники організації відвідали притулок для дітей. Там живе 30 підопічних, які потрапили в заклад з неблагополучних сімей. Діткам придбали білизну, шкарпетки, засоби гігієни, канцелярію та фрукти на зібрану суму 3150 гривень. Також відвезли подаровані небайдужими одяг та взуття.6 березня дітям хочуть зробити сучасні зачіски та підстригти їх, проте для цього потрібна допомога - запрошують до співпраці луцьких перукарів-волонтерів. Для того, щоб долучитись, можна написати коментар під дописом , повідомлення чи зателефонувати координатору акції – 0952125040 – Юлія.Також благодійники планують відвезти дітям гуманітарну допомогу. Кошти можна надсилати за реквізитами:ПриватБанк)Рахунок 29244825509100Благодійна організація ДарунокЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570Карта-ключ до рахунку Благодійної організації Дарунок5169330516489900Ясинчук Марія ВіталіївнаКошти просять надсилати з приміткою "Волинь".

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